Formule-1 coureur Max Verstappen begint aan de Grand Prix van Canada vanaf P6. De pole position is voor George Russell van Mercedes.

Het gaat bij Verstappen niet van harte in Canada. De Nederlandse oud-wereldkampioen voelt zich niet comfortabel in zijn auto en boekte ook bij de vrije trainingen, kwalificatie voor de sprintrace en sprintrace zelf geen geweldige resultaten.

In de kwalificatie hield hij netaan teamgenoot Isack Hadjar achter zich. Pas met zijn slotronde zette de Nederlander een snellere tijd neer dan de Fransman. Over de boordradio liet Verstappen aan zijn team weten niet tevreden te zijn over de snelheid op het rechte stuk.

Russell

Russel had eerder op de dag ook al de sprintrace gewonnen. De Brit was met 1.12,578 nipt sneller dan teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, die op zijn beurt weer net wereldkampioen Lando Norris achter zich hield.

Verstappen klaagde na zijn zevende plaatsen in de sprintrace en de kwalificatie daarvoor al over zijn Red Bull. De 28-jarige Nederlander hoopte dat dit voor de 'echte' kwalificatie verholpen zou zijn. In de vorige GP, drie weken geleden in Miami, eindigde Verstappen in de kwalificatie verrassend als tweede. De viervoudig wereldkampioen kent een moeilijk seizoen en staat slechts zevende in de WK-stand.

Sprintrace

Verstappen is eerder op zaterdag bij de Grote Prijs van Canada als zevende geëindigd in de sprintrace. De zege ging naar de Britse Mercedes-coureur George Russell, die van poleposition was gestart. Zijn landgenoot Lando Norris in de McLaren werd tweede en de Italiaanse klassementsleider Kimi Antonelli in de Mercedes werd derde.

Verstappen behield bij de start de zevende plaats voor de race over 23 ronden. Russell bleef aan de leiding voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De twee Mercedessen sloegen meteen al een gat naar de McLaren van Lando Norris. Antonelli zakte na een tweede mislukte aanvalspoging op teamgenoot Russell naar de derde plaats. Hij zat daarna op de staart van de McLaren, maar kon er niet meer voorbij komen.

WK-stand

In de WK-stand blijft Antonelli de leider met 106 punten. Russell staat tweede met 88 punten. Charles Leclerc, die teamgenoot Lewis Hamilton nog had ingehaald en als vijfde was geëindigd, staat derde met 63 punten. Verstappen staat zevende met 28 punten.

Verstappen keek terug op een wedstrijd waarin voor en achter hem weinig te halen viel. "Er gebeurde niet zo veel", zei hij bij Viaplay. De coureur had na de kwalificatie al geklaagd over de auto. "Dat was nog steeds slecht. Het voelde hetzelfde als gisteren. En dan heb je nog meer bandendegradatie en het wordt nog moeilijker. Dat is niet best." De coureur wees erop dat de problemen met de Red Bull er al jaren zijn. "Soms is het wat erger. Nu was het wel heel extreem."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover