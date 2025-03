Weersverwachtingen GP China: blijft het dit keer wel droog voor Max Verstappen en co?

Na de natte Grand Prix van Australië, waarmee het Formule 1-seizoen zondag van start ging, trekt de Formule 1-karavaan met Max Verstappen naar Shanghai, waar dit weekend de tweede ronde van het jaar plaatsvindt: de Grand Prix van China. Het wordt een compleet andere race, gezien het weer.

Afgelopen zondag leverde de regen weer een hoop spektakel op. McLaren leek op weg naar een overtuigend 1-2'tje, totdat het glibberen en glijden begon bij Lando Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde zakte daardoor weg naar P9, waar Verstappen van profiteerde. Hij werd tweede.

Weer voor GP China

Het weer in Shanghai heeft coureurs en teams in het verleden vaak parten gespeeld. Vrijwel elk jaar was er wel minstens één sessie, zo niet meerdere, op een natte baan. Vorig jaar bijvoorbeeld viel er aan het einde van de sprintkwalificatie op vrijdagmiddag een bui, die overigens de winst van Lando Norris niet in de weg stond. Dit weekend lijken dergelijke problemen echter uit te blijven.

De weersverwachting voor het raceweekend ziet er goed uit. Vrijdag en zaterdag is het zonnig met temperaturen rond de 22 à 23 graden in de middag. Zondag wordt er iets meer bewolking verwacht, maar de kans op neerslag is klein: zo'n 20 procent in de middag. De temperatuur stijgt die dag naar zo'n 24 graden.

Sprintrace

Dit is goed nieuws voor de coureurs en teams: de Grand Prix van China wordt de eerste sprintrace van het jaar. Dat betekent dat de teams slechts één uur training hebben op vrijdagochtend voordat de belangrijke sessies van het weekend beginnen. Al is het de vraag of het voor Verstappen ook goed nieuws is. Zijn Red Bull is niet top en zou vooral in droog weer moeite hebben met aanhaken bij de top.

Baby op komst

Voor Verstappen zijn het niet alleen op de baan spannende tijden, ook daarbuiten. Zijn vriendin Kelly Piquet is namelijk hoogzwanger en het eerste kindje van het racekoppel is op komst. De Braziliaanse was de voorbije weken te vinden op modeshows in Parijs, maar maakte onlangs de reis huiswaarts.

Piquet kreeg eerder al een dochter (Penelope) met oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Verstappen brengt veel tijd met zijn 'bonusdochter' door en dat levert vaak grappige en schattige beelden op. Kvyat zat in de Red Bull toen Verstappen in 2015 zijn stoeltje afpakte. Even later ging hij er dus ook 'vandoor' met zijn vriendin en zijn ze inmiddels al jaren gelukkig samen.