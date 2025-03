Buitenlandse media trekken conclusie voor 'agressieve', 'gevaarlijke' en 'indrukwekkende' Max Verstappen

Max Verstappen moest zondag genoegen nemen met een tweede plaats in de Grand Prix van Australië. De buitenlandse media zijn onder de indruk van zijn kwaliteiten in de kletsnatte omstandigheden op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, maar zien zeker ook dat er werk aan de winkel is. In de openingsrace moest Verstappen namelijk de zege aan Lando Norris laten. De Nederlander bevestigde desondanks zijn status als viervoudig wereldkampioen.

De openingsrace in Melbourne werd geteisterd door zware regenval, waar veel coureurs de gevolgen van zouden ervaren. Nog voordat de lichten op groen stonden was de Grand Prix voor Isack Hadjar al ten einde. De Frans-Algerijnse coureur zette zijn Racing Bull in de opwarmronde pijnlijk in de bandenstapel, vanwege de kletsnatte omstandigheden. In een chaotische race volgde later nog vele uitvallers.

'Over en uit'

'Verstappen had wel een goede start', schrijft Het Laatste Nieuws, doelend op de chaotische openingsfase met crashes van Carlos Sainz en Jack Doohan. Vervolgens zagen ze hoe Verstappen een sterke race reed. 'Hij rukte in de eerste bochtenserie na de start op van de derde naar de tweede plaats. Hij haalde Oscar Piastri van McLaren in.'

'In de eerste 15 ronden kon Max Verstappen de indruk nog wekken dat hij het tempo van Lando Norris kon volgen, maar zodra de ideale rijlijn begon op te drogen, was dat feest voorbij', stelt het Belgische medium, dat stelt dat er werk aan de winkel is voor Red Bull. 'Vanaf dan begon Verstappen meer dan een halve seconde per ronde te verliezen. Over en uit.'

Uitstekend optreden van Max Verstappen

BBC genoot van het gevecht tussen Norris en de opstomende Verstappen. 'McLaren erkende dat het zich zorgen maakte dat Verstappen een groot gevaar zou vormen, aangezien hij zo goed is in natte omstandigheden', klinkt het Britse medium. 'Maar toen hij in bocht zes iets te wijd ging, kon Verstappen binnen een seconde dichterbij komen en gebruikmaken van de DRS-inhaalhulp. Dit bezorgde Norris een paar nerveuze laatste ronden', concludeerde BBC, die hun landgenoot dankzij zijn overwinning aan de leiding ziet gaan in het kampioenschap.

'De Nederlander kon uitstekend overweg met de vochtige baan en finishte op minder dan een seconde achter de winnaar', schrijft La Gazzetta Dello Sport vol bewondering over Verstappen. Het Italiaanse medium zag hoe de regerend wereldkampioen zoals gebruikelijk maximaliseerde. 'Na de laatste herstart wist Norris de aanvallen van een agressieve Verstappen in bedwang te houden, wat hem een ​​droom openingsrace opleverde.'