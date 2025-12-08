Lando Norris pakte zondag de Formule 1-titel en hij kreeg een hoop felicitaties vanuit allerlei mensen over de hele wereld. Ook vanuit Nederland, doorgaans een bolwerk van Max Verstappen-fans, werd de Brit gefeliciteerd en niet door zo maar iemand: door de wereldberoemde DJ Martin Garrix.

Norris reed zondag zijn laatste race van het seizoen en hij ging de GP van Abu Dhabi in als leider van het WK-klassement. Als hij op het podium zou eindigen van de race, dan zou hij wereldkampioen worden en dus had hij alles in eigen hand. Met een dominante zege in Abu Dhabi deed zijn concurrent Max Verstappen wat hij kon, maar hij wist Norris niet van zich af te schudden. De McLaren-coureur werd derde achter zijn teamgenoot Lando Norris en Verstappen en pakte daarmee voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel in de Formule 1.

Martin Garrix

Via zijn Instagram liet ook de wereldberoemde DJ Martin Garrix zien dat hij de GP en het Formule 1-seizoen zeker heeft gevolgd. De Nederlander geeft shows over de hele wereld en wordt gezien als een van de beste DJ's die er bestaat, maar hij vindt altijd nog tijd om de race te volgen. Zo was de DJ dit jaar al aanwezig bij de GP in Azerbeidzjan, waar hij ook een setje draaide, en dronk hij een biertje met Virgil van Dijk en Verstappen tijdens de GP van Monaco.

Naast zijn vriendschap met Verstappen is Garrix, echte naam Martijn Gerritsen, ook een goede vriend van kersvers F1-kampioen Norris. Zo brachten ze al meermaals tripjes met elkaar door en van die vakanties deelt de DJ beelden op zijn Instagram. Daarbij plaatst Garrix de tekst: 'Voor altijd in deze stemming, speciaal na vanavond. Ik ben zo trots op je', laat de Nederlander weten bij een reeks foto's van feestjes, ontmoetingen op het circuit en vakantietripjes.

Carlos Sainz

Ook collega-coureurs zijn trots op Norris. Zo ook Carlos Sainz van Williams. "Echt gefeliciteerd Lando Norris met je eerste coureurskampioenschap. Hij is een ongelofelijk coureur en heeft bewezen dat je dichtbij jezelf kan blijven en je hoogste doelen kan halen. Dankjewel vriend, je hebt dit verdiend!''