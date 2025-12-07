Kersverse wereldkampioen F1 Lando Norris moest na de GP in Abu Dhabi vechten tegen de tranen. De Brit wilde niet huilen en noemde zichzelf een 'loser' doordat hij zijn emoties niet in kon houden, maar de blijdschap overheerste vooral. Norris was dolgelukkig dat zijn droom uitkwam.

"Wow. Dank jullie. Mijn god, dank jullie allemaal", was de eerste reactie via de boordradio van Norris. "We hebben geschiedenis geschreven. Echt enorm bedankt. Ik hou van jullie, jullie verdienen dit. Ik hou van mijn moeder en ook jij bedankt voor alles. Ik ben aan het huilen nu." Max Verstappen won uiteindelijk de GP in Abu Dhabi en deed daarmee zijn taak. Hij kon enkel nog wereldkampioen worden als Norris buiten de top drie zou eindigen, maar de Brit werd derde en pakte dus zijn eerste wereldtitel.

'Al een tijdje aan het huilen'

"Ik ben al een tijdje aan het huilen. Ik dacht dat dat niet zou gebeuren, maar ik doe het toch", vertelt een emotionele Norris na de race in zijn eerste reactie tegenover de camera van de F1. "Het is een lange weg geweest. Ik wil allereerst iedereen bij McLaren bedanken, maar ook mijn ouders. Mijn vader en moeder zijn de mensen die mij vanaf het begin hebben gesteund. Ik voel me zo’n loser”, grapt Norris omdat hij tegen de tranen moet vechten tijdens zijn interview.

Over to you, Lando 🎙️



The first interview with our new world champion! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/py5OTzAxCg — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Ook bedankte Norris direct zijn teamgenoten, zijn familie, maar ook Verstappen en zijn teamgenoot Oscar Piastri. De wereldkampioen vertelt een hoop geleerd te hebben van zijn concurrenten. "Het voelt geweldig. Ik weet nu een beetje hoe Max (Verstappen red.) zich gevoeld moet hebben. Ik wil Max en Oscar (Piastri red.) ook feliciteren, mijn twee grootste concurrenten. Het was een eer om tegen ze te mogen racen dit jaar. Ik heb veel van ze geleerd. Ik heb het naar mijn zin gehad en het is gelukt."

De droom van Norris

Op het podium vertelde Norris nog een keer over de pure blijdschap die hij voelt door het vervullen van zijn droom. "Ik heb hier zo lang over gedroomd. In zo’n seizoen maak je heel veel mee. Up’s, down’s maar je moet proberen om als winnaar uit de bus te komen. Ik heb het met een ongelofelijk team gedaan. Alle mannen en vrouwen hebben me zo veel gegeven. Niet alleen dit jaar, maar ook in de afgelopen zeven/acht jaar. Ik ben heel erg blij."