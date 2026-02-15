Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet hebben zaterdag niet zomaar Valentijnsdag gevierd. De Nederlandse Formule 1-coureur en het Braziliaanse model besloten om niet in Monaco hun liefde te vieren, maar in Italië.

Op de Instagram van Kelly Piquet is te zien hoe de viervoudig wereldkampioen Formule 1 zoenend met Piquet staat voor een mooi uitzicht. Met het onderschrift 'liefde in Florence' is duidelijk te zien hoe dol de twee op elkaar zijn.

In de stories van Piquet plaatst ze nog meer foto's van haar liefdesreis. Zo zie je een boeket met rozen liggen op een opgemaakt bed. Hierbij schreef de Braziliaan 'spoiled', wat 'verwend' betekent. In een ander verhaal is te zien hoe een fles rode wijn klaar staat naast een ander boeket bloemen. Valentijnsdag is dus goed gevierd in huize Verstappen-Piquet.

Red Bull ligt achter

Waar het privéleven van Verstappen heel goed lijkt te gaan, gaat het met zijn Formule 1-team toch wat minder. Uit de eerste tests van het nieuwe seizoen blijkt de auto van het Oostenrijkse Red Bull Racing toch een stuk minder dan die van de concurrentie.

Verstappen zat deze week dus voor het eerst in zijn nieuwe auto en dat beviel de viervoudig wereldkampioen nog niet. De nieuwe reglementen voelden als een blok aan het been van de Nederlander, die, zoals we hem kennen, geen blad voor de mond nam. "Het is niet Formule 1-waardig."

"Als coureurs zijn wij nu alleen bezig met sparen en managen van de wagens. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen. Dat hoort niet thuis in de Formule 1."

Seizoen begint bijna

Er volgt nog één testweek in Bahrein, voordat het Formule 1-seizoen 2026 begint. Op 8 maart is de GP van Australië de eerste race van het seizoen. Bij de bookmakers is Mercedes-coureur George Russell de favoriet voor de nieuwe wereldtitel. Verstappen krijgt met Isack Hadjar weer een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing.