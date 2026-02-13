Max Verstappen baarde deze week opzien door hard uit te halen naar de nieuwe regelgeving van de Formule 1. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat vrijwel de hele sport op de schop, tot groot ongenoegen van de viervoudig wereldkampioen. Huidig wereldkampioen Lando Norris spreekt de Nederlander daar echter nu hard op aan.

De harde kritiek van Verstappen kwam tijdens de testdagen in Bahrein tijdens het preseizoen. De Red Bull-coureur noemde de nieuwe reglementen 'niet Formule 1-waardig'. Hij ging zelfs zo ver door te stellen dat 'het gewoon niet leuk is om mee te rijden.' En dat terwijl het op zich goed ging met de Nederlander.

Nieuwe regels

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van rijden. "Als coureur ben je dan alleen maar bezig met sparen en managen van de wagens. Dat slaat nergens op", aldus Verstappen.

Lando Norris

Regerend wereldkampioen Lando Norris kan zich totaal niet vinden in de kritiek van Verstappen en pakt hem zelfs even aan. "Als Max wil stoppen, dan kan hij gewoon stoppen", zo begint de rijder van McLaren. "We krijgen een enorm bedrag uitbetaald om te rijden, dus uiteindelijk kun je niet echt klagen. Ik geniet echt van deze nieuwe auto."

Verstappen streek afgelopen jaar een slordige 60 miljoen euro op, waar menig mens alleen maar van kan dromen. Volgens Norris slaat het dan ook op niets dat de Nederlander zo veel te klagen heeft. " Elke rijder kan iets anders gaan doen. Hij hoeft hier niet per se te zijn."

Uitdaging

"Natuurlijk is het een uitdaging, maar wel een leuke. Je moet op een andere manier rijden. De wegligging van deze auto’s is niet perfect, maar nog steeds prima. Max vindt het misschien niet leuk, ik wel", zo besluit de Britse wereldkampioen.

Testdagen

De testdagen in Bahrein zijn inmiddels in volle gang. Woensdag werd er voor het eerst gereden. Verstappen kwam toen tot 139 ronden en was de snelste in de eerste run. Norris reed hem daarna voorbij. Voor Verstappen's teamgenoot Isack Hadjar begon het testen wat stroever door problemen met de auto.