Het gaat al maanden over de toekomst van Formule 1-coureur Max Verstappen. De grote vraag was: vertrekt de viervoudig wereldkampioen na dit seizoen bij Red Bull Racing? Daarop is het antwoord inmiddels bekend.

Verstappen blijft in 2026 nog bij Red Bull Racing, weet De Telegraaf. De Nederlandse krant is normaal gesproken uitstekend ingelicht over de Nederlander. Hij zou een ontsnappingsclausule in zijn contract hebben bij de F1-renstal, maar die kan niet worden gelicht.

Verstappen heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar had een voorcontract kunnen tekenen bij een ander team voor 2026 op een bepaalde voorwaarde. Dan zou hij buiten de top drie moeten staan in de zomerstop van dit jaar. Na zijn vierde plek bij de Grand Prix van België is het zeker dat hij in de top drie van de WK-stand staat in de zomerstop. Er is nog één race te gaan voor de coureurs genieten van een vakantie: de Grand Prix van Hongarije, komend weekend.

Tevreden over nieuwe teambaas

De eerdergenoemde krant benadrukt ook dat Verstappen goed in zijn vel zit bij Red Bull en vooralsnog te spreken is over nieuwe teambaas Laurent Mekies. Dat is de opvolger van Christian Horner, die na de Grand Prix van Groot-Brittannië na twintig jaar trouwe dienstverband op straat is gezet.

Geruchten over Mercedes

Daarnaast schrijft De Telegraaf dat het een risico zou zijn voor de Limburger om in 2026 voor een ander team te gaan rijden. 'In 2026 gaan de reglementen in de Formule 1 immers helemaal op de schop. Achter de schermen klinken de verhalen over de nieuwe Mercedes-motor positief, maar dat geeft natuurlijk geen garanties.'

Verstappen zou een jaar later - als duidelijker is welke teams er goed presteren onder de nieuwe reglementen - alsnog kunnen overstappen naar een andere renstal. Duidelijk is dat Mercedes (en dan vooral teambaas Toto Wolff) in hem geïnteresseerd is. Zo was de topcoureur onlangs nog tegelijk met Wolff op Sardinië, al zegt Verstappen dat dat toeval was.