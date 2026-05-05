Mercedes-coureur Kimi Antonelli staat na vier grands prix bovenaan in het Formule 1-wereldkampioenschap. Toch maakt teambaas Toto Wolff zich zorgen om de 19-jarige. "We moeten dit oplossen."

De slechte starts van Kimi Antonelli baren Mercedes-teambaas Wolff zorgen. Het ligt niet aan de coureur, maar Mercedes heeft zijn zaken technisch niet op orde, bekende de Oostenrijker tegen het Duitse Sky Sports.

'Onaanvaardbaar'

Antonelli won in Miami voor de derde keer op rij een Formule 1-race en hij deed dat ook voor de derde keer vanaf poleposition. Maar hij verloor in elke race wel posities bij de start. "Het is onaanvaardbaar voor een team dat beide wereldtitels wil winnen", aldus Wolff. De renstal hoop zowel de constructeurstitel als die voor coureurs te bemachtigen.

"We zijn het enige team dat het niet voor elkaar krijgt goed te starten en dat ligt niet aan hem. Het team doet niet genoeg om hem de juiste tools te geven", vervolgt hij. Mercedes kon de slechte starts in de eerste drie races van het seizoen nog goedmaken door het surplus aan snelheid. Maar in Miami kwam de concurrentie dankzij updates gevaarlijk dichterbij. Antonelli moest vol aan de bak om Lando Norris (McLaren) voor te blijven. "We moeten dit kunnen oplossen, want de concurrentie presteert steeds beter. Je kunt geen slechte starts blijven maken", aldus Wolff.

WK-stand

Antonelli gaat in het klassement aan kop met 100 punten. Zijn teamgenoot George Russell volgt op plek twee met 80 punten. Ferrari-coureur Charles Leclerc staat derde met een puntentotaal van 59. Nederlander Verstappen is op dit moment zevende in de WK-stand. Hij heeft 26 punten bij elkaar gesprokkeld. De viervoudig wereldkampioen eindigde tijdens de GP in Miami als vijfde.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover