Max Verstappen heeft de eerste racedag op het iconische Silverstone achter de rug. Die eindigde eigenlijk zoals wel vaker de laatste tijd: teleurstellend. Dat terwijl Red Bull een update heeft meegenomen naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

In de eerste vrije training kreeg Verstappen gezelschap van de pas 17-jarige Arvid Lindblad. Hij nam de RB21 voor even over van Yuki Tsunoda. De Brits-Zweedse Lindblad werd de tweede coureur onder de 18 jaar die deelneemt aan een raceweekend. De andere: Max Verstappen.

Lindblad zette de veertiende tijd neer bij de eerste vrije training. Hij was daarmee langzamer dan Verstappen die de tiende tijd klokte. De kwalificatierun van de Nederlander was flink langzamer dan de rest. Zo was thuisfavoriet Lewis Hamilton ruim een halve seconde sneller dan Verstappen. Ook bij Racing Bulls gingen in één ronde sneller over Silverstone.

Jeugdig talent

Lindblad kwam vijf jaar geleden als een groot talent naar Red Bull waar hij werd opgenomen in het jongerenprogramma. Drie jaar geleden maakte hij volledig deel uit van het Junior Team. Sindsdien maakte hij een snelle opmars. Verstappen legde in 2014 voor het eerst een test in een Formule 1-wagen af in Japan. Hij was toen 17 jaar en drie dagen en reed tijdens de training voor het team van Toro Rosso in de auto van de Fransman Jean-Eric Vergne.

Hoopvolle tweede training

Ook in VT2 mopperde Verstappen over de update die Red Bull heeft meegenomen. De regerend wereldkampioen in de Red Bull kwam tot de vijfde tijd op 0,498 seconde van de Brit Lando Norris in de McLaren. Hoopvol voor de Nederlander was dat de longruns er wel wat stabieler uitzagen.

Achter Norris waren in de tweede training de Ferrari's van Charles Leclerc en Hamilton het snelst. Oscar Piastri, de Australische leider in het WK, kwam tot de vierde tijd.