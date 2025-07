Formule 1-coureur George Russell heeft zich duidelijk uitgesproken over een mogelijke samenwerking met Max Verstappen bij Mercedes. Volgens hem zal er de komende weken 'heus wat gaan gebeuren' bij de renstal.

Het contract van Russell bij Mercedes loopt af en de 27-jarige Brit bevestigde vorige week dat het team ook met Verstappen praat. Toch maakt hij zich geen zorgen over zijn eigen plek. "Er zijn achter de schermen veel gesprekken gaande. Maar ik weet waar de loyaliteit van het team ligt."

Over de inhoud van de onderhandelingen wil hij niet veel kwijt. "Dat hoeft niet allemaal uitgezonden te worden. De performance spreekt voor zich en ik presteer nu beter dan ooit", zegt hij op de persconferentie op Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië

De Brit maakt duidelijk dat hij niet met andere teams spreekt en verwacht bij Mercedes te blijven. "Ik heb altijd tegen andere teams gezegd: Mercedes is waar mijn loyaliteit ligt. Maar er is nooit een gebrek aan interesse geweest", voegt hij toe. "Maar de kans dat ik volgend jaar niet bij Mercedes rijd, is extreem klein.”

Teamgenoot Max Verstappen

Een samenwerking met Verstappen sluit hij niet uit. "Ik heb duidelijk vanaf het begin gemaakt dat ik het prima vind om teamgenoot van iedereen te zijn", zegt Russell. "Ik wil door met Mercedes. Het is een feit is dat Toto (Wolff, red.) me nooit teleurgesteld heeft, me altijd zijn woord heeft gegeven. Maar hij moet ook het beste doen voor het team, voor de duizenden mensen die voor Mercedes werken. Maar goed, ik heb niks om me zorgen te maken, denk ik.”

De coureur, die vierde staat in het wereldkampioenschap achter Verstappen, denkt dat het team snel met meer nieuws komt. "Normaal gezien zou je het allemaal rond willen hebben voor de zomerbreak. Maar ik denk er gewoon niet aan. Er zal de komende weken heus wel wat gaan gebeuren."

Speculatie

Teambaas Wolff bevestigde vorige week de interesse in het werven van Verstappen en dat er gesprekken gaande zijn. Hij benadrukte dat het op dit moment niet heel realistisch is dat de viervoudig wereldkampioen gaat tekenen bij Mercedes. Teambaas Christian Horner van Red Bull noemde een vertrek van Verstappen onzin en "pure speculatie".