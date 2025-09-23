Max Verstappen heeft momenteel een achterstand van 69 punten op klassementsleider Oscar Piastri in het wereldkampioenschap in de Formule 1. Als de Nederlander er tóch nog met de wereldtitel vandoor gaat, verbreekt hij een record.

Het is namelijk nog nooit iemand gelukt om - met nog zeven races te gaan in het wereldkampioenschap - met 69 punten nog de titel te pakken. Het oude record staat op 39 punten: dat was de achterstand van Sebastian Vettel op Fernando Alonso in 2012. Vettel pakte door die inhaalslag zijn derde wereldtitel op rij, bij Red Bull.

Dat is ook het team waar Verstappen voor rijdt. De Nederlander, die de afgelopen vier jaar wereldkampioen werd, heeft nog een klein voordeel: er worden ook nog drie sprintraces verreden. Ook daarin kan de 27-jarige topcoureur extra punten inlopen op concurrenten Piastri en Lando Norris.

Kans op de wereldtitel

Na de Grand Prix van Nederland was het gat van Verstappen op Piastri nog 102 punten. Hij is dus al flink ingelopen. Als Verstappen vanaf nu elke grand prix wint en Piastri elke keer als derde eindigt, wordt Mad Max alsnog wereldkampioen.

En volgens de bookies is daar best een kans op, zo zocht het AD uit. Na de race in Zandvoort kregen gokkers nog vijftig keer hun inzet als ze dachten dat Verstappen wereldkampioen zou worden, inmiddels is die inzet véél kleiner geworden. Bij wedkantoren als bet365, Sporting Index en Sky Bet levert elke euro mogelijk zeven euro op.

Kans op nog een prijs

Het is niet de enige prijs waar Verstappen kans op maakt. De Limburger is door het Amerikaanse tijdschrift People genomineerd voor de eretitel van 'meest sexy nieuwe vader in de sportwereld'. Verstappen is de enige genomineerde uit een 'niet-Amerikaanse' sport, want de andere kanshebbers zijn Shohei Ohtani (honkbal), Aaron Judge (honkbal) en Christian McCaffrey (American Football).