Max Verstappen is in de Formule 1 plotseling toch weer het grote gevaar voor McLaren. "Hij zet natuurlijk de hele boel op zijn kop", zegt ex-topsporter Kim Lammers in de wekelijkse sportpodcast van Sportnieuws.nl.

"Ik zat vorige week in een radioprogramma met Allard Kalff (autosportkenner, red.) en hij zei dat de kans zo klein is dat hij wereldkampioen wordt. Echt nihil", vertelt Lammers, die deze week als vervanger van Ellen Hoog aanschuift in de videopodcast En Door met Ellen, Naomi & Sportnieuws.nl.

Samen met Naomi van As blikt Lammers terug op het waanzinnige weekend dat Red Bull-coureur Verstappen in Bakoe beleefde. Eerst veroverde hij op zaterdag de poleposition en die sterke uitgangspositie verzilverde de 27-jarige Limburger zondag met de winst in de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Hij is ook zo'n fenomeen, dat hij dit gewoon doet", vindt Lammers.

Sentiment

"Iedereen zei dat het hem niet meer ging lukken. Hij heeft veel te weinig races gewonnen en het verschil in punten is te groot", geeft Van As vervolgens het recente sentiment bij de buitenwacht aan. "En nu wint hij weer twee races achter elkaar en dan gaat het weer borrelen hoor". Naast de zege in Baku greep Verstappen immers vorige week ook al de macht bij de GP van Italië.

Puntenverschil

"Zij worden zenuwachtig hoor", doelt Lammers op de gemoedstoestand bij het team van McLaren. Oscar Piastri parkeerde afgelopen zondag al na één ronde zijn auto in de muur en Lando Norris moest genoegen nemen met plek zeven. "Daar is de onderlinge strijd, zij zijn natuurlijk de nummer één en twee", stelt Van As over Piastri en Norris die in de WK-stand met respectievelijk 324 en 299 punten boven Verstappen staan.

"Het puntenverschil tussen Max en nummer één Piastri is 69 punten. Dat is nog wel vrij veel. Nog zeven wedstrijden en drie sprintraces te gaan, zeg het maar", legt Van As in de podcast de bal weer bij Lammers neer. "Is er nog hoop?"

Lammers stelt dat ze geen echte kenner van de Formule 1 is, maar ziet zeker nog kansen voor de viervoudig wereldkampioen uit Nederland. "Ik denk dat je hem nooit moet uitvlakken. Deze man is zo waanzinnig goed en ook zo'n winnaar. Hij zet de boel gewoon op stelten. Ik denk dat het heel spannend wordt."

Daar is Van As het wel mee eens. "Hij laat zich ook niet verleiden tot uitspraken over eventueel wereldkampioen worden. Hij is natuurlijk ook niet gek." Eén ding is zeker, zo weet Lammers. "Hij doet iedereen weer verbazen. De zenuwen en de druk die Max opvoert. Hij is een winnaar en weet hoe het werkt. Hij is buitencategorie."

EN door

Beluister hieronder de podcast met olympisch hockeykampioenen Naomi van As en Kim Lammers. Naast de prestaties van Max Verstappen gaan ze ook dieper in op het Nederlandse succes bij de WK atletiek en andere opvallende zaken uit de afgelopen sportweek.