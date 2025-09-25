De Ryder Cup in New York zorgt al jaren voor veel ophef. Fans staan Europese toppers op het golftoernooi op te wachten om ze uit te jouwen en te beledigen. Tijdens de huidige editie is dat niet anders.

Tijdens de Ryder Cup neemt een team met golfers uit de Verenigde Staten het op tegen Team Europa. Uiteraard zijn de fans in New York op de hand van Team USA. Dat gaat vaak gepaard met wangedrag richting de Europese topspelers.

Dinsdagochtend arriveerde masterskampioen Rory McIlroy voor de eerste trainingen op Bethpage Black. De Noord-Ierse topgolfer groette de aanwezige toeschouwers, maar kreeg daar een luid boegeroep voor terug.

Toen zijn teamgenoten verschenen op de baan bleven die geluiden aanhouden. McIlroy was niet verrast door de taferelen. "Het is onvermijdelijk", vertelde hij de aanwezige pers. De beledigingen gingen nog een stapje verder toen Spanjaard Jon Rahm in beeld kwam. "Hey Rahmbo, waar is de Ozempic", werd hem gevraagd naar het diabetesmedicijn dat helpt bij afvallen.

Voorbereiding

Gelukkig waren de golfers al voorbereid op de respectloze teksten. Captain Luke Donald heeft zijn sterren namelijk laten trainen met koptelefoons waardoor vervelende opmerkingen richting hen te horen waren. "Ik denk dat het mijn taak als captain is om de jongens op elk scenario voor te bereiden", licht hij toe.

'Sommige spelers zijn natuurlijk al bekend met uitsupporters en we hebben er als groep over gesproken", vervolgt Donald. De training met koptelefoons was een van de manieren om het team daarop voor te bereiden.

Taser

Hij noemt de sfeer in New Yok 'volkomen idioot en beschamend'. De 49-jarige verwacht ook niet dat supporters in Europa zo vijandig zouden zijn richting de Amerikanen. Als het echt te ver gaat, zou Donald graag zelf willen ingrijpen. "Ik wil eigenlijk de taser van de beveiliging lenen. Dat ik die dan één keer per hole mag gebruiken. Dat zou geweldig zijn."