Sjinkie Knegt is weer gelukkig in de liefde nadat zijn vorige, veelbesproken relatie uit is gegaan. De Nederlandse topshorttracker, die in de laatste fase van zijn carrière zit en nog één keer hoopt te schitteren op de Olympische Spelen, geeft zijn liefdesleven zo een nieuw hoofdstuk.

De 36-jarige Knegt is viervoudig wereldkampioen en tweevoudig olympisch medaillewinnaar in het shorttrack. Genoeg om over te schrijven dus, maar ook zijn privéleven staat bol van de opvallendheden. De Friese shorttracker is getekend voor het leven nadat hij in 2019 zware brandwonden opliep tijdens het mislukt aansteken van een houtkachel thuis. Hij keerde terug in de topsport, maar haalde zijn topniveau zelden meer. Vooral zijn liefdesleven stond sindsdien in de schijnwerpers.

'We zijn uit elkaar'

In 2022 gingen hij en vriendin Fenna, met wie hij samen twee kinderen kreeg, uit elkaar. In datzelfde jaar vond Knegt alweer een nieuwe liefde in naaktmodel Chantal van Dungen. Heel snel maakte het stel bekend in verwachting te zijn van een zoontje. Alles leek koek en ei, maar Knegt vertelt tegen Story openhartig dat het over is tussen de twee. "Mijn relatie met Chantal is voorbij, we zijn uit elkaar. De zorg over ons kind hebben we verdeeld, dat gaat in principe prima. Maar daar wil ik verder niet op ingaan."

'Ik heb inderdaad een relatie met haar'

Wat hij wél kwijt wil, is dat hij inmiddels ook alweer gelukkig is met een nieuwe geliefde. Hij bevestigt nu een relatie te hebben met de Friese ex-turnster Jasmine Jackson. "Ik heb inderdaad een relatie met Jasmine", bevestigt Sjinkie tegenover Story. "We hebben elkaar via via in Heerenveen leren kennen." Nu dat allemaal duidelijk is, kan de focus van Knegt weer op het ijs. Hij kampt momenteel met een blessure aan zijn bil en mist daardoor de opening van het shorttrackseizoen.

Olympische Spelen

TeamNL hoopt de komende maanden het maximale aantal van tien deelnemers te krijgen voor de Olympische Spelen (vijf mannen en vijf vrouwen). Voor de 36-jarige Knegt moet Milaan 2026 zijn laatste kunstje worden, maar het is nog maar de vraag of hij het haalt.