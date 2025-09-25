Er gaan al lange tijd geruchten over een familieruzie in het gezin van oud-topvoetballer David Beckham. Zoon Brooklyn heeft steeds minder contact met zijn familie. Hij heeft nu zelf uitleg gegeven over de situatie.

Brooklyn sprak over de situatie tijdens een golftoernooi in New York. De 26-jarige zoon van David en Victoria Beckham Ryder Cup All-Star-wedstrijd tussen beroemdheden uit Europa en de Verenigde Staten.

Hij ontbreekt steeds vaker op familiegelegenheden, zoals de vijftigste verjaardag van het voetbalicoon. De relatie van Brooklyn en zijn vrouw Nicola Peltz zou aanleiding zijn geweest voor het verbreken van het contact. Zijn ouders waren ook niet welkom op een tweede huwelijksfeest, de vow renewal, van het koppel.

De vlam sloeg in de pan na de eerste bruiloft van Brooklyn en Nicola. Ook daarin liet het bruidspaar David en Victoria links liggen. Zo droeg Nicola een jurk van het merk Valentino en dus niet een ontwerp van haar schoonmoeder. Die is modeontwerpster voor haar eigen merk Victoria Beckham.

'We zijn gelukkig'

"Er zullen altijd mensen zijn die negativiteit verspreiden", zegt Brooklyn over de geruchten tegen Daily Mail. "Maar mijn vrouw steunt me heel erg. Zij en ik doen gewoon ons eigen ding. En we zijn gelukkig."

Hij maakt zich dan ook geen zorgen om de situatie. "Iedereen zegt altijd onzin. Ik probeer gewoon mijn eigen ding te doen: golfen met wat vrienden. Dat vind ik leuk."

Inter Miami

Diezelfde avond speelde Inter Miami, de club van David Beckham, in New York. Brooklyn liet duidelijk weten dat hij daar niet bij aanwezig zou zijn. Hij vliegt namelijk al eerder terug naar huis.

"Ik moet terug naar Los Angeles", legt hij uit. " Ik heb mijn vrouw alleen met vier honden achter gelaten. Ik moet terug om haar uit de brand te helpen en weer aan het werk te gaan."

Inter Miami won donderdag met 4-0 van New York City. Superster Lionel Messi was goed voor twee goals en Luis Suarez scoorde een penalty. Beckham nam in 2013 afscheid van zijn voetbalcarrière, vervolgens begon hij met de oprichting van de Amerikaanse club.