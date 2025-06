Golf-fans vrezen voor hun leven na compleet mislukte poging: 'Ik hoop dat iedereen oké is'

Het ging zondag bijna gruwelijk mis tijdens het Memorial Tournament in Ohio. Topgolfer Jordan Spieth sloeg een compleet mislukte bal die rakelings langs het publiek scheerde. De beelden zorgen voor geschokte reacties online. "Hij had bijna iemand het ziekenhuis ingeslagen."

Tijdens de slotronde op de Muirfield Village Golf Club belandde Spieths afslag op de eerste hole diep in het gras. Zijn poging om zich uit de rough, het ongemaaide deel van de baan, te redden, verliep dramatisch. In een onstabiele houding sloeg hij de bal met grote snelheid de verkeerde kant op. In plaats van een bal rechtstreeks naar de green, volgde een flinke afzwaaier die recht op het publiek afging.

Toeschouwers schrikken zich kapot

De toeschouwers moesten hals over kop wegduiken toen de bal met grote snelheid hun kant opkwam. Op videobeelden is te zien hoe de bal rakelings over de hoofden van het publiek suist, terwijl mensen instinctief hurken om een botsing te voorkomen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in.

De commentator sloeg direct alarm bij het zien van de slag van Spieth. "Mijn hemel. Hij straalde zelfvertrouwen uit, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Ik hoop dat iedereen oké is. Jordan, wat ben je aan het doen?", vroeg hij zich hardop af over de Amerikaanse topgolfer.

Club drop.



Nearly take out some fans.



Sink a 22 foot putt.



Just your standard Jordan Spieth par. 😅pic.twitter.com/i5FInjIH89 — Golf Digest (@GolfDigest) June 1, 2025

'Hij had bijna een fan onthoofd'

Op sociale media regent het reacties van geschrokken fans. Meerdere gebruikers delen beelden van het incident, waaronder angstaanjagende scènes die vanuit het perspectief van de toeschouwers zijn gefilmd, terwijl de bal met hoge snelheid recht richting de camera suist. "Spieth had bijna een fan onthoofd", schrijft iemand geschokt. Een ander stelt: "Het is bizar dat er niet vaker ernstige ongelukken gebeuren. Fans staan zó dichtbij."

Ook klinkt kritiek op de organisatie van golftoernooien. "Mensen zijn veel te goedgelovig als ze professionals van dichtbij willen bekijken", schrijft een gebruiker op X. “De PGA moet heroverwegen hoe fans gepositioneerd worden bij dit soort slagen", klinkt het commentaar.

The fan POV of Jordan Spieth almost taking them out 💀 pic.twitter.com/OWH4A0xQya — Fore Play (@ForePlayPod) June 2, 2025

Scottie Scheffler wint, maar alle ogen gericht op Jordan Spieth

Spieth eindigde het toernooi op een gedeelde zevende plaats met één onder par, negen slagen achter de overtuigende winnaar Scottie Scheffler. De hachelijke situatie op de eerste hole deed daar weinig aan af, maar zorgde er wél voor dat deze slotronde het publiek nog lang zal bijblijven. Voor sommige fans, die letterlijk voor hun leven moesten wegduiken, werd het een angstaanjagend begin van de dag.