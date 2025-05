Voetballegende Ruud Gullit speelt 'zuurpruim' Valentijn Driessen helemaal zoek: 'Ik kan er geen kloot van'

Zoals wel meer topvoetballers voor hem is oud-spits Ruud Gullit (62) verslingerd geraakt aan golf. De Europees kampioen van 1988 met Oranje is zelfs toernooidirecteur van het KLM Open, dat op 5 juni 2025 begint. Valentijn Driessen probeerde tijdens een rondje golfen het goede humeur van Gullit te verpesten.

De legendarische ex-voetballer en de journalist van De Telegraaf ontmoeten elkaar op de course The International in Badhoevedorp. Beiden staan met uiteenlopende achtergronden bij de eerste hole: Gullit is een ervaren golfer en heeft een handicap van plus vijf, Driessen is een paar maandjes geleden pas begonnen.

In het artikel van de krant wordt Driessen omschreven als 'zuurpruim'. Maar nabij Gullit klaart zijn humeur op. Ze kennen elkaar goed; Driessen hielp ooit mee aan een boek van Gullit.

'Ik kan er geen kloot van'

Aanvankelijk laat Driessen een paar aardige slagen zien. Ook rondt hij een hole op par af, dus precies met het aantal voorgeschreven slagen. Maar gaandeweg de ontmoeting gaat hij prutsen. Driessen roept uit: "Man, man, man, ik kan er helemaal geen kloot van." Gullit wil geen nare sfeer en zegt: "Ophouden nou. Net vond je het nog leuk."

Overigens is Driessen niet per se uit liefhebberij gaan golfen, want hij had niks met de sport. Maar de 62-jarige Westlander bereidt zich alvast voor op zijn pensioen. Hij vreest namelijk dat hij tegen die tijd in een zwart gat valt. "Ik bedoel, ik heb geen hobby’s en geen vrienden. Dus ik met mijn vrouw naar de golfbaan bij ons in de buurt en verrek, ik vond het leuk", vertelt hij.

Joost Luiten

Gullit heeft zijn blik op de nabije toekomst, als het KLM Open aanvangt en Nederlandse golfliefhebbers hun hart op kunnen halen. Toernooiambassadeur Joost Luiten gaat in juni voor zijn derde overwinning voor eigen publiek. Ook titelverdediger Guido Migliozzi (Italië), Darius van Driel, Wil Besseling, oud-winnaar Pablo Larrazábal (Spanje) én Majorwinnaar Jimmy Walker (VS) zijn present. Het prijzengeld van het KLM Open stijgt in 2025 van 2,5 naar 2,75 miljoen euro.

Protest

Gullit hoopt op een ongestoord golffestijn, want vorig jaar was er een onverwachte onderbreking. "Laten we hopen dat Extinction Rebellion de boel niet net als vorig jaar komt verstieren. Kijk, iedereen moet kunnen protesteren, maar kom de boel in vredesnaam niet vernielen."

