Golficoon Tiger Woods heeft zijn vele fans gerustgesteld met een hoopvolle update over zijn gezondheid. De 50-jarige Amerikaan stond ruim anderhalf jaar langs de kant wegens blessureleed, maar is inmiddels weer hard op weg om een comeback te maken op de golfbaan.

Woods geldt als dé grootste legendes van de golfsport. Door zijn waslijst aan titels golfde de Amerikaan meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollar bij elkaar. Echter kwam Woods de laatste tijd niet in actie op de golfbaan. Verschillende blessures speelde hem parten. Hierdoor ging hij zelfs zeven keer onder het mes.

'Ik mag in principe weer'

Gelukkig voor zijn vele fans is een comeback van Woods op de golfbaan aanstaande. De 50-jarige golfer gaf aan ESPN een hoopvolle update over zijn gezondheid. "Ik mag in principe weer met korte en middellange ijzers slaan", zo begint Woods. "Meer heb ik nog niet gedaan."

'Ik zal behoorlijk roestig zijn'

Ondanks zijn vijftien majortitels en legendarische status denkt Woods dat hij niet meteen weer de oude is. "Wanneer het zover is dat ik weer met drivers ga slaan, ga ik thuis spelen en al die andere dingen doen. Maar ik ben anderhalf jaar niet actief geweest op de golfbaan, dus ik zal behoorlijk roestig zijn."

Sowieso begint Woods zijn oudere leeftijd meer te merken, zo verklaart hij. "Ik moet veel meer geduld met mezelf hebben. Ik krijg sneller spierpijn, denk ik, omdat ik vijftig ben. En dat hoort erbij." De Amerikaan ondergaat dan ook een zorgvuldige voorbereiding op zijn comeback. "Er komt dus veel bij kijken. Mijn voorbereiding zal iets anders moeten zijn dan bij mijn eerdere ingrepen."

2626e plek

De verwachting is dat Woods in maart weer te bewonderen zal zijn op de golfbaan. En de Amerikaan zal successen nodig hebben. Dankzij zijn lange inactiviteit is de legende afgegleden naar de 2626e plek op wereldranglijst. Woods dreigt zelfs zijn ranking helemaal kwijt te raken als hij niet snel in actie komt.