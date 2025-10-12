Tiger Woods heeft opnieuw een operatie aan zijn rug ondergaan. De 49-jarige golflegende liet in New York een tussenwervelschijf vervangen, zijn zevende rugoperatie in totaal. Daarmee neemt de onzekerheid over een mogelijke terugkeer op het hoogste niveau opnieuw toe.

De Amerikaan kampte de afgelopen maanden met aanhoudende pijn en beperkte mobiliteit. "Na het voelen van pijn en stijfheid in mijn rug heb ik verschillende onderzoeken laten doen. Ik weet nu al dat ik de juiste beslissing heb genomen voor mijn gezondheid", schreef Woods op sociale media.

De ingreep vond vrijdag plaats in het Hospital for Special Surgery in New York. De operatie komt bovenop zijn herstel van een gescheurde achillespees, die hem het hele seizoen al buitenspel heeft gezet.

Zevende operatie aan zijn rug

Voor Woods is het inmiddels bijna routine. De vijftienvoudig majorwinnaar liet vorig jaar september al een rugoperatie uitvoeren en heeft nu voor de zevende keer moeten ingrijpen. Dit keer werd een ingezakte tussenwervelschijf vervangen om de druk op zijn wervelkolom te verlichten.

Sinds zijn zware auto-ongeluk in 2021 blijft Woods kampen met fysieke tegenslagen. Hij speelde sindsdien slechts elf toernooien op de PGA Tour en moest meerdere keren opgeven of voortijdig afhaken.

De comeback van Woods lijkt verder weg dan ooit

Een snelle rentree lijkt daarmee uitgesloten. Woods heeft geen datum genoemd voor zijn terugkeer en miste het volledige majorseizoen van 2025 al. Ook de Hero World Challenge, zijn eigen toernooi op de Bahama’s in december, zal hij naar verwachting overslaan.

Of hij nog verschijnt op het PNC Championship, waar hij traditioneel met zijn zoon Charlie speelt, is onzeker. Woods wordt op 30 december vijftig jaar en mag vanaf volgend seizoen deelnemen aan de PGA Tour Champions, het circuit voor spelers boven de 50.

De strijd tegen zijn eigen lichaam

Hoewel hij in 2019 nog één keer geschiedenis schreef door The Masters te winnen, lijkt de loopbaan van Woods langzaam ten einde te lopen. Hij is inmiddels buiten de top 2000 van de wereld gezakt en heeft al meer dan een jaar geen officiële wedstrijd gespeeld.

Toch houdt hij de deur op een kier. "Ik wil blijven spelen zolang mijn lichaam het toelaat", zei hij eerder dit jaar. Maar met elke nieuwe operatie lijkt dat lichaam iets minder bereid mee te werken.