Tiger Woods kwam afgelopen week andermaal negatief in het nieuws. De golflegende veroorzaakte een ongeluk met zijn auto en was volgens de Amerikaanse berichtgeving onder invloed van medicatie tijdens het voorval. Nu blijkt dat de negatieve aandacht Woods toch iets heeft opgeleverd.

De beelden van de bodycam van de politie, net als het mug shot dat van Tiger Woods werd genomen na zijn arrestatie, toonden aan dat hij niet helemaal nuchter meer oogde. Op de beelden draagt de Amerikaanse golflegende een shirt van zijn eigen kledingmerk. En dat is bij zijn fans en volgers niet onopgemerkt gebleven.

Uitverkocht

Slechts een paar uur na zijn arrestatie en het vrijkomen van de beelden blijkt de blauwe polo, van Woods' merk Sun Day Red, helemaal uitverkocht. Zijn fans wilden allemaal hetzelfde shirt. Aangezien de prijs van de meeste polo's van zijn merk meer dan 100 dollar kosten, heeft de legendarische legende dus een behoorlijke som geld verdiend aan een ogenschijnlijk stomme actie.

Tiger Woods' mugshot after being arrested for DUI today. — March 28, 2026

Voor de 50-jarige golfer geldt naar alle waarschijnlijkheid dus dat slechte reclame ook reclame is. Op de vroege maandagmorgen bleek dat het specifieke shirt ook niet meer te vinden viel op de website van het kledingmerk. Het zou gaan om het specifieke kledingstuk Cosmic Blue Review Polo. Die heeft zelfs een prijs van ruim 100 euro.

Bevlekte reputatie

De nieuwe aanhouding en het ongeval van de Amerikaanse topgolfer zorgen, naast financieel gewin, ook voor veel zorgen in zijn omgeving. De auto van Woods vloog bij de crash volledig op zijn kop. Toen politie-agenten aan hem wilde vragen of hij een alcohol- en drugstest wilde doen, besloot Woods dat niet te doen. Daardoor werd hij opgepakt voor het rijden onder invloed.

Het is voor de 15-voudig majorwinnaar in het golf een nieuw hoofdstuk in zijn toch al discutabele loopbaan. Woods heeft in zijn carrière al meermaals zijn eigen blazoen bevlekt met diverse ongelukken en andere strapatsen.

Rentree Woods

Wanneer we de golfer uit Californië weer terug kunnen verwachten op de green, is momenteel nog onbekend. Woods hoopte zijn rentree te maken bij The Masters, het legendarische golftoernooi waar de winnaar het groene jasje in ontvangst mag nemen, maar dat lijkt er over twee weken vooralsnog niet in te zitten.