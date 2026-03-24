Tiger Woods laat zich na maanden vol blessureleed weer zien op de golfbaan. De Amerikaanse golflegende verschijnt dinsdagavond (lokale tijd) in de finale van de TGL, een moderne indoorcompetitie in de Verenigde Staten. Daar wil hij vooral ontdekken hoe zijn lichaam reageert op de belasting van een echte wedstrijd.

De 50-jarige Woods stond lange tijd aan de kant door aanhoudende rugproblemen en meerdere operaties. In oktober werd zelfs een tussenwervelschijf vervangen, terwijl hij eerder ook al kampte met een gescheurde achillespees. De fysieke tegenslagen zorgden ervoor dat een nieuwe terugkeer op het hoogste niveau allesbehalve vanzelfsprekend was.

Rentree na 13 maanden blessureleed

Woods kwam voor het laatst in actie in februari 2025 en staat nu na ruim dertien maanden weer op de baan. Op de reguliere PGA Tour liet hij zich al langere tijd niet meer zien. De indoorcompetiitie, met een vlakke ondergrond en beperkte fysieke belasting, vormt voor hem een logische stap in zijn herstel.

In de finale van de TGL neemt zijn team Jupiter Links het op tegen Los Angeles Golf Club, dat de openingswedstrijd van de best-of-three serie wist te winnen. Woods vervangt collega Kevin Kisner in de selectie en moet zijn ploeg helpen om het seizoen alsnog succesvol af te sluiten.

Staat er meer op de planning?

De rentree zorgt meteen voor speculaties over een mogelijk groter doel. Over twee weken staat met de Masters op Augusta National het eerste en direct ook grootste major van het seizoen op het programma. Woods liet eerder al doorschemeren dat deelname niet uitgesloten is, al benadrukte hij dat zijn fysieke gesteldheid per dag kan verschillen.

Met vijftien majortitels en meer dan honderd miljoen euro aan prijzengeld geldt Woods nog altijd als een van de grootste golfers aller tijden. Na het zware auto-ongeluk in 2021 leek zijn carrière zelfs ten einde, maar de Amerikaan bleef werken aan een nieuwe comeback op het hoogste niveau. Wie weet zien we Woods weer als vanouds schitteren op de Masters.