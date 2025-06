Nederlandse topgolfer baalt na eerste dag KLM Open: 'Ik had op meer gehoopt'

Voor golfer Joost Luiten is de eerste dag van de KLM Open niet geworden wat hij ervan gehoopt had. De 39-jarige Bleiswijker, die het grootste golftoernooi van Nederland tweemaal won, had donderdag 72 slagen nodig en staat op de gedeelde 35ste plaats.

"Ik heb gemengde gevoelens", reageerde hij na afloop van zijn ronde op The International in Amsterdam. "Ik had op meer gehoopt, maar de baan heeft zijn tanden laten zien. Foutjes zijn zo gemaakt, al baal ik echt van die dubbele bogey op mijn kaart. Dat had niet gehoeven."

Luiten won zijn thuistoernooi al twee keer (2013 en 2016) en kende dit jaar een goede start van het seizoen. Hij behaalde onder meer een derde plaats in India, zijn eerste notering in de top 10 sinds augustus, en eindigde drie weken geleden als vijfde in Turkije.

Baanrecord

De 33-jarige Portugees Ricardo Gouveia sloeg onder lastige omstandigheden een baanrecord. Hij voert het deelnemersveld met een ronde van 64 slagen aan.

Lars van Meijel is voorlopig de beste Nederlander met zeventig slagen. Zijn landgenoten Daan Huizing, Darius van Driel en Wouter de Vries liepen de eerste ronde net als Luiten in 72 slagen. Wil Besseling finishte na 73 slagen na een dag met veel regen en forse windvlagen.

Ruud Gullit

Het toernooi, dat nog tot en met zondag duurt, heeft dit jaar een hele bijzondere directeur: niemand minder dan oud-topvoetballer Ruud Gullit neemt die rol deze dagen op zich. Hij mocht het evenement aftrappen door de allereerste bal van het toernooi te slaan. Nadat de Europees kampioen van 1988 dat had gedaan, sprak hij met deze site: