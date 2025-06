Voetbalicoon Ruud Gullit steelt de show op golftoernooi: 'Dat maakt het spannend'

Ruud Gullit heeft deze week een bijzondere rol als toernooidirecteur van de KLM Open. De oud-voetballer is groot liefhebber van golf en mocht zelf ook een balletje slaan.

Gullit verzorgde namelijk de aftrap van het toernooi, dat van donderdag tot en met zondag plaatsvindt in Amsterdam. Een spannend moment voor de oud-middenvelder van AC Milan. De opening trok veel bekijks en het publiek applaudisseerde luid voor de directeur.

Spannend

Na afloop sprak hij met Sportnieuws.nl: Hoe was het om de eerste bal af te slaan? "Wel spannend natuurlijk", antwoordt de 62-jarige. "Ik had niet verwacht dat er zo veel mensen zouden staan. Maar wel leuk om te doen."

Hij vergelijkt het met de aftrap bij FC Barcelona waarbij David Backham ooit een bal hoog moest houden. "Die dacht: dat ga ik echt niet doen. Hij had gewoon heel veel ballen meegenomen en die schoot hij allemaal de tribune in."

Vriendin Karin de Rooij

Sinds zijn voetbalpensioen is Gullit vaak op de golfbaan te vinden. Hij deelt de hobby met zijn vriendin Karin de Rooij. "Het is leuk omdat je de sport niet écht onder de knie hebt", legt hij uit. "Dat maakt het spannend."

Gullit doet ook regelmatig mee aan toernooien waar hij als amateur samen met een prof mag spelen. Maar met zijn vriendin speelt hij alleen voor het plezier, liet hij eerder weten. "Je bent in een mooie omgeving, kunt heerlijk lopen en ook nog een spelletje spelen. Als ik samen met mijn vriendin Karin speel, doen we dat puur om te genieten. We spelen nooit tegen elkaar. Soms wel voor een qualifying kaart, maar nooit competitief."

KLM Open

De grote blikvanger van het toernooi dit jaar is de Italiaan Francesco Molinari, die drie keer meedeed aan de Ryder Cup en in 2018 met The Open een van de grote majors op zijn naam schreef. Namens Nederland doen er in totaal zestien golfers mee aan het toernooi. Joost Luiten is een van hen. Hij won het KLM Open in 2013 en 2016 en is nog altijd de laatste Nederlandse winnaar.

