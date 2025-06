Oud-topvoetballer Ruud Gullit deelt grote passie met zijn vriendin: 'Dan zijn we echt aan het genieten'

Ruud Gullit zal bij de meeste sportliefhebbers vooral bekend zijn als de geweldige voetballer van weleer, maar de komende dagen vervult hij een bijzondere functie. Hij is namelijk toernooidirecteur van het KLM Open. Gullit is helemaal gek van golf en hij deelt die passie met zijn vriendin.

Gullit werd enige tijd geleden benoemd tot toernooidirecteur en hij liet vervolgens weten dat het een eer was om die functie juist in dit jaar te bekleden. Het KLM Open wordt van donderdag tot en met zondag gehouden op The International in Amsterdam en uitgerekend in het jaar van het 750-jarig bestaan van de hoofdstad mag de oud-voetballer die rol vervullen.

De oud-voetballer heeft al vaker aangegeven dat hij helemaal gek is van golf en Gullit doet dan ook regelmatig mee aan toernooien waar hij als amateur samen met een prof mag spelen. De Europees kampioen van 1988 heeft het wat betreft zijn band met golf ook in de liefde getroffen, want zijn vriendin Karin is net zo verzot op de sport als hijzelf.

'Daar wordt ze chagrijnig van'

" Voor mij is genieten van golf ook genieten van de plek. Je bent in een mooie omgeving, kunt heerlijk lopen en ook nog een spelletje spelen. Als ik samen met mijn vriendin Karin speel, doen we dat puur om te genieten. We spelen nooit tegen elkaar. Soms wel voor een qualifying kaart, maar nooit competitief", laat Gullit via de officiële kanalen van het grootste golftoernooi van Nederland weten.

"Vaak nemen we muziek mee in de baan. Ik heb dan zo’n speakertje bij me. Dan zijn we echt aan het genieten. Het is mooi dat je ergens aan begint en het dan uitgroeit tot zo’n grote passie. Karin wordt gewoon chagrijnig als ze niet kan spelen."

Gullit heeft zelf overigens specifieke eisen voor een rondje golf. "Ik draag het liefst donkerblauw op de golfbaan. De warming-up staat voor mij in het teken van warm worden. Mooie en goede schoenen zijn belangrijk, want je bent vijf uur onderweg. Karin en ik zoeken altijd banen uit waar we kunnen lopen. Een buggy vinden we niks."

KLM Open

Het KLM Open begint donderdag en duurt vier dagen. De grote blikvanger dit jaar is de Italiaan Francesco Molinari, die drie keer meedeed aan de Ryder Cup en in 2018 met The Open een van de grote majors op zijn naam schreef. Namens Nederland doen er in totaal zestien golfers mee aan het toernooi. Joost Luiten is een van hen. Hij won het KLM Open in 2013 en 2016 en is nog altijd de laatste Nederlandse winnaar.