Populaire topgolfer slaat zichzelf in het gezicht: 'Wat een clown'

Bryson DeChambeau is een van de meest geliefde en kleurrijke golfers van dit moment. Tijdens het PGA Championship speelde hij sterk, maar doordat hij net naast de overwinning greep, was zijn frustratie goed zichtbaar. Dat leidde tot opmerkelijke beelden, maar wat gebeurde er precies?

Halverwege het toernooi stond DeChambeau aan de leiding, maar op de 16e hole ging het mis: hij maakte een bogey, een extra slag die hem punten kostte. Op de lastige 17e hole sloeg hij zijn bal in het water, wat hem deze keer twee extra slagen opleverde. Deze fouten haalden hem uit zijn ritme en zorgden ervoor dat hij de overwinning misliep.

De titel ging naar Scottie Scheffler. Het betekende voor DeChambeau zijn tweede opeenvolgende tweede plaats op het PGA Championship, waarmee hij zijn constante niveau op topniveau bevestigde.

Bryson DeChambeau slaat zichzelf in het gezicht

Na de teleurstellende laatste holes was DeChambeau zichtbaar gefrustreerd. Tijdens zijn weg naar het interview uitte hij die frustratie op een opvallende manier: hij sloeg zichzelf meerdere keren in het gezicht. Het onverwachte moment zorgde voor hilariteit bij het presentatieteam van Sky Sports. Een van hen merkte op: "Hij is echt een showbizzman. Hij zal het gevoel hebben dat hij een beetje in de steek is gelaten door de golfbaan."

De beelden verspreidden zich razendsnel op sociale media, waar golfliefhebbers uiteenlopende reacties gaven. Zo noemde de een hem een 'clown', noemde een ander hem een 'vreemde kerel' en sprak iemand over een 'hilarisch moment'.

Hilarious moment of Bryson DeChambeau after his final round of the PGA Championship 😆 pic.twitter.com/7rwm4EJquN — Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) May 18, 2025

DeChambeau verovert harten met bijzonder gebaar voor jonge fan

Naast zijn opvallende persoonlijkheid op de baan, is DeChambeau ook immens populair onder de jeugd. De tweevoudig US Open-winnaar heeft een grote aanhang dankzij zijn filmpjes op YouTube, Instagram en TikTok. Tijdens het PGA Championship liet hij ook een andere kan van zichzelf zien door een jonge fan zielsgelukkig te maken met een gesigneerde golfbal. Dat op zich is niet zo uniek, maar wat DeChambeau daarna deed om het cadeau extra waardevol te maken, maakte het moment onvergetelijk.

Na zijn ronde verraste hij de jonge supporter door terug te lopen naar de putting green en met dezelfde gesigneerde bal een putt te maken. Zo toonde hij niet alleen zijn betrokkenheid, maar maakte hij van een simpel geschenk een bijzondere herinnering. Vorig jaar maakte hij zich al geliefd toen hij een bal naar een jonge supporter gooide, die bijna werd afgepakt door een volwassene. DeChambeau liet dat niet gebeuren en eiste dat het cadeau bij het kind terechtkwam, een daad die hem veel respect opleverde.