Topgolfer maakt einde aan vermeende huwelijksperikelen en verhuist met gezin naar droomvilla

Topgolfer Rory McIlroy gaat na jaren in Florida gewoond te hebben definitief met zijn gezin verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Daarmee komt een langgekoesterde wens van zijn vrouw Erica Stoll uit en lijken de twee een einde te maken aan vermeende huwelijksperikelen.

Al enkele jaren is het stel bezig met de bouw van een nieuw huis in Surrey, vlak bij de prestigieuze Wentworth Club. Die woning zal vanaf deze zomer hun nieuwe thuis worden. McIlroy rondt eerst nog een aantal grote toernooien af, waaronder het PGA Championship in Charlotte en de US Open op Oakmont. Daarna pakt het gezin definitief de koffers.

Huidige woning

De Noord-Ier kocht zijn huidige woning in Jupiter te Florida in 2017 van golflegende Ernie Els. De villa ligt in de exclusieve Bear’s Club, dat werd opgericht door Jack Nicklaus. De luxe woning van 1200 vierkante meter op een land van 2,4 hectare, telt negen slaapkamers, tien badkamers, een infinity pool, tennisbaan, thuisbioscoop, opnamestudio, gym en een garage voor liefst zes auto’s. Vlakbij de plek waar Stoll en McIlroy wonen, liggen de afslagplaatsen voor een golfbaan in het afgesloten complex.

Hoewel het huis in Florida alles biedt wat men zich kan wensen, was Stoll nooit helemaal tevreden met de woonplaats. De hitte en het benauwde klimaat van Zuid-Florida bleken geen match, voor de vrouw die oorspronkelijk uit New York komt. Eerder kwam dat al aan bod in de Netflix-documentaire Full Swing.

Einde aan huwelijksproblemen?

De verhuizing lijkt ook een einde te maken aan de geruchten over huwelijksproblemen. 2024 was een roerig jaar voor McIlroy en Stoll, waarin de Noord-Ier zelfs echtscheidingspapieren ingediend zou hebben. In dezelfde periode doken speculaties op over een mogelijke relatie met CBS Sports-verslaggeefster Amanda Balionis. Noch McIlroy, noch Balionis heeft deze geruchten bevestigd of ontkend.

Maar nu verhuist de topgolfer met zijn gezin naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Het nieuwe huis in Engeland bezochten ze kort na zijn Grand Slam-winst in Augusta. "We zijn er direct na Augusta naartoe gereisd," vertelde McIlroy aan The Telegraph. "Het zag er prachtig uit en we hadden er kunnen blijven, maar we wilden naar Holywood."