Prachtige beelden: vierjarige dochter van topgolfer raakt bizar lange put tijdens Masters-toernooi

Dat Rory McIlroy een uitstekende golfer is, is wel bekend, maar ook zijn dochter blijkt een natuurtalent. De vierjarige Poppy kreeg tijdens The Masters in Australië het publiek op de banken met een bizarre put.

Op de bekende Augusta-baan liet McIlroy zijn dochter aanleggen voor een hele lastige put. De vierjarige Poppy raakte de bal perfect en haar vader begon al bijna direct te juichen samen met zijn vriend en mede-golfer Shane Lowry. De put ging er precies in, waardoor uiteindelijk ook het publiek uit hun dak ging. Ook zijn vrouw Erica Stoll was aanwezig tijdens het toernooi.

Precious Poppy 🥰

@McIlroyRory's daughter brings the crowd to their feet after this putt on No. 9.pic.twitter.com/vYbhw0JDh0 — PGA TOUR (@PGATOUR) April 9, 2025

McIlroy

McIlroy is in Australië om daar te proberen The Masters te winnen. Dat is hem de laatste elf jaar al niet meer gelukt. De Noord-Ier staat op dit moment tweede van de wereld. Ter ontspanning liet hij dus zijn dochter een balletje slaan op hole 9, maar Poppy deed dit zo goed dat zij de show stal in Australië.

Topgolfer Rory McIlroy moet 1,3 miljoen euro betalen bij winst op prestigieus toernooi The Masters The Masters is misschien wel het bekendste golftoernooi. De winnaar gaat niet alleen naar huis met een flinke prijzenpot, maar treedt toe tot een select groepje met een 'groen jasje'. Dat is waar het de internationale toppers allemaal om te doen is vanaf donderdag (tot en met zondag).

Scheiding

Vorig jaar kwam McIlroy samen met zijn vrouw Stoll minder in het nieuws. Vorig jaar mei maakte het stel bekend dat ze na een huwelijk van zeven jaar uit elkaar gingen. Nog geen maand later besloten McIlroy en Stoll echter dat ze alsnog bij elkaar bleven. Tijdens het Masters-toernooi in Australië werden de twee ook samen gezien, terwijl de Noord-Ier zijn vrouw een kus gaf en zo openlijk weer hun liefde liet blijken.

McIlroy heeft in totaal 28 overwinning op de PGA Tour in zijn carrière. De laatste keer dat hij een vooraanstaand toernooi wist te winnen was al 3800 dagen geleden.