Dit zijn de WAGs op golftoernooi The Masters: bikinimodel en bodybuilder moedigen man aan in strijd om miljoenen

Het grootste golfevenement van het jaar is donderdag van start gegaan: The Masters. De topgolfers strijden niet alleen om de titel, maar ook om een miljoenenbedrag. Dat doen ze onder toeziend oog van hun vrouwen en vriendinnen. Lees hier alles wat je over hen moet weten.

Veel van de WAGs (Wifes And Girlfriends) zijn wel bekend met topsport. Sommigen hebben zelf op hoog niveau gesport, anderen hebben bekende familieleden in de sportwereld. Dit zijn alle vrouwen en vriendinnen op een rijtje.

Schoonzus Jutta Leerdam praat mond voorbij tijdens spannende fotoshoot: 'Je ziet al een buikje' Nina Agdal, de schoonzus van Jutta Leerdam, kon haar enthousiasme niet voor zich houden. Tijdens een fotoshoot in bikini deelde ze groot nieuws met de crew, terwijl nog niemand dat mocht weten. "Ik ben er gewoon zo blij mee."

Paulina Gretzky (Dustin Johnson)

De 40-jarige Amerikaan Dustin Johnson is al jaren samen met zijn vriendin Paulina Gretzky. Ze hadden hun eerste date in 2012. "Ik weet alleen niet of je het echt een date kunt noemen, want mijn vader was er bij", vertelde het 36-jarige model daar ooit over. Ze is de dochter van oud-ijshockeyer Wayne Gretzky.

Tien jaar later trouwden ze. Het koppel heeft inmiddels ook twee zoons: Tatum (10) en River (7).

Erica Stoll (Rory McIlroy)

Rory McIlroy (35) is een van de favorieten voor de titel en het bedrag van 20 miljoen dollar aan prijzengeld. Hij is samen met de 37-jarige Erica Stoll, met wie hij in 2017 trouwde. Dat huwelijk hield echter geen stand. Vorig jaar werd de topgolfer gespot zonder trouwring.

De twee lagen in scheiding, maar besloten na een maand toch samen verder te gaan. Ze zijn weer bij elkaar en voeden samen hun 4-jarige dochter Poppy op. Die blijkt ook talent te hebben op de golfbaan:

Prachtige beelden: vierjarige dochter van topgolfer raakt bizar lange put tijdens Masters-toernooi Dat Rory McIlroy een uitstekende golfer is, is wel bekend, maar ook zijn dochter blijkt een natuurtalent. De vierjarige Poppy kreeg tijdens The Masters in Australië het publiek op de banken met een bizarre put.

McIlroy was eerder al eens verloofd met oud-tennisster Caroline Wozniacki, maar de golfer realiseerde zich vlak voor de bruiloft dat hij nog niet klaar was om te trouwen. De twee gingen uit elkaar. Wosniacki is inmiddels ook gelukkig in de liefde met een man uit een andere sport.

Voormalig toptennisster (34) onthult bijzonder nieuws met man uit andere sport: 'Onze familie kan niet blijer zijn' Deense oud-toptennisster Caroline Wozniacki heeft samen met haar man David Lee mooi nieuws aangekondigd. De twee kunnen binnenkort hun eigen basketbalteam samenstellen. Woznicki is namelijk weer zwanger.

Olivia Peet (Ludvig Aberg)

Olivia Peet is de vriendin van Ludvig Aberg. De 25-jarige golfer werd vorig jaar nog tweede op The Masters. Ook toen was Peet erbij om hem aan te moedigen. De twee zijn sinds 2023 samen.

Olivia voelt zich helemaal thuis op de golfbaan en poseert er ook graag voor een foto. Ze heeft gestudeerd aan de Universiteit in Texas. Haar vader, Chris Peet, was professioneel tennisser. De 25-jarige Olivia slaat ook regelmatig een balletje.

Kelly Cahill (Jon Rahm)

Jon Rahm, de winnaar van The Masters in 2023, is getrouwd met zijn jeugdliefde Kelley Cahill. Ze ontmoetten elkaar op de Universiteit en woonden al twee jaar samen voordat ze een stel werden. Er lijkt geen wolkje aan de lucht in hun relatie, tenzij het competitief wordt. Zo liepen de emoties ooit hoog op tijdens een potje tennis. "Ik was twee dagen lang boos op hem", aldus Kelley. "Hij was zo goed." Het koppel heeft samen drie kinderen.

Katherine Morikawa (Collin Morikawa)

Ook Katherine Morikawa heeft een tennisvader. Haar moeder was atlete. De 29-jarige heeft in haar jeugd zelf ook veel getennist en gegolfd. Zo heeft ze haar man Collin in 2017 leren kennen. Ze speelden samen golf op de universiteit. In 2022 trouwden ze. De twee hebben samen een hond: Koa.

Nikki Guidish (Patrick Cantlay)

Nikki Guidish is getrouwd met Patrick Cantlay. Ze werkte lang als model, maar besloot het over een andere boeg te gooien. Ze is nu apotheker. Naast haar modellenwerk deed Nikki ook aan bodybuilding. Een veelzijdige vrouw dus.

Jena Sims (Brooks Koepka)

Brooks Koepka is sinds 2022 getrouwd met Amerikaanse actrice en model Jena Sims. Ze heeft onlangs ook in samenwerking met badkledingmerk Lain Snow een eigen bikinilijn uitgebracht. Ze verscheen ook in bikini in het blad Sports Illustrated Swimwear.