Het golftoernooi US Open is gewonnen door John Michael Spaun (JJ Spaun) en dat levert de 34-jarige Amerikaan een dikke beloning op. US Open is een van de drie majors op de jaarlijkse golfkalender, daardoor is de prijzenpot enorm.

Spaun tekende op de doorweekte golfbaan van Oakmont (Pennsylvania) voor zijn eerste overwinning in een major na een sensationele putt voor birdie op de laatste hole; hij tikte de bal over een afstand van 20 meter in het gaatje.

Spaun kwam uit op een totaal van 279 slagen, 1 onder par. Hij had twee slagen minder dan de Schot Robert MacIntyre, die als tweede eindigde. De Noor Viktor Hovland werd derde op drie slagen achterstand. Voor Spaun was het zijn tweede toernooizege in zijn carrière. Hij won in april 2022 het Texas Open.

Prijzengeld US Open

Spaun houdt aan zijn zege 4,3 miljoen dollar over, oftewel 3,71 miljoen euro. Robert Macintyr krijgt 2,3 miljoen dollar en nummer drie Viktor Hovland 1,46 miljoen dollar.

In totaal wordt er 21,5 miljoen dollar aan prijzengeld uitgekeerd. Spelers die de cut misten worden getroost met 10.000 dollar.

Regen

Regen hinderde de US Open op de slotdag. Het kwam met bakken uit de hemel, waardoor er plassen op de greens en fairways kwamen. Een onderbreking van ruim anderhalf uur was nodig om de baan weer enigszins speelbaar te krijgen.

De dochters van JJ Spaun checken de beker (Getty Images)

Niet alleen zijn laatste 'monsterputt' was sensationeel, het hele optreden van Spaun op de slotdag in Oakmont was een grote verrassing. Na vijf bogeys op de eerste zes holes gaf niemand nog een cent voor Spaun, maar hij vocht zich terug met vier birdies op de laatste zeven holes. Zijn birdies op de holes 17 en 18 gaven de doorslag.

'Zo goed'

"Ik heb nooit geweten dat ik zo goed kon zijn. Het was een droom om het zo af te maken", sprak de winnaar na afloop, om vervolgens zijn twee jonge dochters in zijn armen te sluiten. "Heel gaaf om mijn hele familie erbij te hebben op Vaderdag. Ik heb er geen woorden voor om dat moment te omschrijven dat ze mij zagen winnen."