Beroemde golfster en model (32) onthult inktzwart incident: 'Ergste moment van mijn leven'

Met miljoenen volgers op sociale media is Paige Spiranac een zeer bekende oud-golfster. De jaren na haar carrière boekte ze ook grote successen als model en influencer. Toch was het niet allemaal zorgeloos, want al op jonge leeftijd kreeg ze te maken met zeer pijnlijke beschuldigingen in de sport.

Spiranac werd in 2015, toen ze 22 jaar was, gevraagd om mee te doen aan een bekend golftoernooi: de Dubai Ladies Masters. Het vrouwentoernooi leek op papier een mooie kans, maar ze omschreef het tien jaar later als het 'slechtste moment' uit haar leven.

Opvallende geruchten

Dat deed ze in de podcast Quiet Please! In de uitzending doet ze uit de doeken dat er opvallende geruchten ontstonden na haar uitnodiging voor het toernooi. Ze was namelijk pas net professioneel golfster geworden en haar vrouwelijke collega's konden niet geloven dat ze alleen wegens haar sportieve prestaties gevraagd was.

Golflegende Tiger Woods onthult bijzondere liefdesrelatie met goede bekende van Donald Trump Tiger Woods heeft zijn nieuwe relatie wereldkundig gemaakt. De Amerikaanse golflegende is officieel samen met een bekende naam in het land. De ex-vrouw van de zoon van Donald Trump is de nieuwe liefde van Woods.

Volgens Spiranac waren er medespeelsters die beweerden dat ze 'seksuele gunsten had verleend om de uitnodiging te krijgen'. Iets wat de inmiddels 32-jarige Spiranac altijd is bij gebleven. Ze hoorde het namelijk voortdurend tijdens het toernooi. "En ze zeiden het binnen gehoorsafstand van mij. Dat was het ergste moment van mijn leven. Dat zal ik nooit vergeten."

'Het was vreselijk'

Uiteindelijk had het op dat toernooi vanzelfsprekend weerslag op haar prestaties. Spiranac bakte er niet veel van en haalde de cut niet. Daardoor kon ze de finale niet spelen. "Het was mijn eerste professionele evenement. Het was echt moeilijk. Ik wilde gewoon aardig gevonden worden en ik speelde zó slecht." Tien jaar later kan ze het nog altijd niet helemaal bevatten. "Het was vreselijk."

In de jaren daarna maakte Spiranac, die nooit écht doorbrak in de top van de golfsport, ook naam in andere sectoren. Ze begon een succesvolle modellencarrière. Zo verscheen ze in een editie van Sports Illustrated en werd ze in 2022 door een mannenmagazine verkozen tot 'Sexiest Woman Alive'.

Sportlegende Tiger Woods is weer verliefd: dit zijn alle liefdespartners van de 'seksverslaafde' topgolfer Tiger Woods deelde deze week mooi nieuws: hij heeft een nieuwe partner De topgolfer is verliefd op Vanessa Trump, de ex-vrouw van de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr. Het is het zoveelste hoofdstuk in het bijzonder turbulente liefdesleven van het sporticoon.

Uiteindelijk heeft ze de golfsport allerminst vaarwel gezegd. Ze geeft geregeld nog (online) uitleg via sociale media. Mede daardoor is ze met vier miljoen volgers op Instagram een uiterst succesvolle sportfluencer geworden.