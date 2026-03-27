De golflegende Tiger Woods (50) is in Florida betrokken geraakt bij een crash tussen twee auto's. De plaatselijke politie heeft het incident bevestigd. Vervolgens is Woods opgepakt, want hij reed onder invloed.

Het ongeluk vond plaats op vrijdag 14.00 uur plaatselijke tijdt in de plaats Jupiter in de Amerikaanse staat Florida. Een medewerker van de hulpdiensten vertelt aan The Mirror dat er twee auto's tegen elkaar knalden, waarna een daarvan over de kop sloeg. De krant heeft het in de kop over 'een horrorcrash'.

Woods is vervolgens gearresteerd nadat hij een auto-ongeluk had veroorzaak. De golflegende wordt verdacht van rijden onder invloed, maakte de politie bekend tijdens een persconferentie.

Het ongeluk

Geleidelijk werd bekend wat er precies is voorgevallen. In de middag draaide een pick-uptruck een oprit op een tweebaansweg op en kwam de Range Rover van Woods met hoge snelheid aanrijden. De golfer kon het voertuig niet meer ontwijken en belandde na de crash met zijn auto op zijn kant. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Volgens de politie reageerde Woods traag en versuft, maar leverde een alcoholtest niets op. De sheriff denkt dat hij mogelijk onder invloed van medicatie of drugs was. Nadat Woods was meegenomen naar het politiebureau weigerde hij een urinetest. De sporter is vervolgens aangeklaagd voor rijden onder invloed en het weigeren van een test.

Tiger Woods was involved in a rollover crash in Jupiter Island, Florida, on Friday, according to the Martin County Sheriff's Office.



Eerdere auto-ongelukken Tiger Woods

Tiger Woods is eerder betrokken geweest bij meerdere ongelukken. In 2009 crashte hij bij zijn huis in Florida. Hij reed tegen een brandkraan, een boom en struiken. Hij raakte bewusteloos. Zijn toenmalige vrouw, Elin Nordegren, sloeg met een golfclub de ruiten van de auto kapot om hem te redden. In 2017 ging het opnieuw mis. Woods werd in Florida aangehouden voor rijden onder invloed. Agenten troffen hem half slapend achter het stuur van zijn Mercedes-Benz. Uit onderzoek bleek dat hij meerdere middelen in zijn lichaam had, waaronder Vicodin, Xanax en THC.

Op bodycambeelden is te zien dat hij nauwelijks kon lopen en niet in een blaastest kon blazen. En in februari 2021 raakte Woods ernstig gewond toen hij in de buurt van Los Angeles over de kop sloeg met zijn auto. Hij liep daarbij zware verwondingen op aan zijn benen, waardoor hij een tijd lang niet meer kon golfen.

Donald Trump

Deze laatste crash komt op een slecht moment voor Tiger Woods. Hij wilde juist zijn comeback maken bij The Masters, dat op 9 april begint. Hij zou ook meedoen aan de editie van 2025, maar moest zich terugtrekken. Kort voor het toernooi scheurde hij zijn achillespees.

Deze week zei Donald Trump dat Woods dit jaar niet zal spelen. Woods zelf heeft dat nog niet bevestigd. Woods heeft een relatie met Vanessa Trump, de ex-vrouw van Donald Trump Jr.