Golffans beleefden vrijdag angstige momenten in New York. Daar vindt momenteel het beroemde Ryder Cup-toernooi plaats. De aanwezige supporters werden opgeschrikt door een ontploffing.

Het toernooi tussen Team Europa en Team USA trekt veel bekijks. Veel fans zijn aanwezig bij Bethpage Black om een glimp van de absolute topgolfers op te vangen. Vrijdagavond ging het echter bijna gruwelijk mis.

Explosie

Boven de menigte vatte namelijk een elektriciteitskabel vlam. De vlonken vogen ervan af en zorgden uiteindelijk tot een explosie. De aanwezige fans schrokken zich rot van die harde knal, zo blijkt uit beelden op sociale media. Ze duiken weg van de ontploffing en grijpen elkaar vast ter beschreming.

De supporters stonden in de rij te wachten om de golfbaan op te mogen. Gelukkig raakte geen van de aanwezigen gewond. De politie greep wel meteen in en leidde de groep mensen om naar een andere ingang tot Bethpage Black. "Dat was eigenlijk niet de bedoeling", meldt een agent aan The Sun. "Er kwam een elektriciteitsdraad naar beneden op het publiek. Er klonk een harde knal", licht hij verder toe.

Extra beveiliging

Vanwege het incident liepen de wachtrijen behoorlijk op. Twintig minuten voordat de eerste vier golfers in actie kwamen, stonden er nog steeds mensen buiten de toegangspoorten te wachten. Er waren al extra veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor het langer duurt om alle toeschouwers binnen te laten.

Die extra procedures hebben ook te maken met een bezoek van Donald Trump later op vrijdag. Er werd wel 10 miljoen dollar extra uitgegeven om de beveiliging op orde te krijgen.

Chaos

Donderdag was er ook al sprake van chaos rondom de Ryder Cup. De Europese deelnemers werden namelijk ernstig uitgejouwd en beledigd. Tijdens het toernooi neemt een team met golfers uit de Verenigde Staten het op tegen Team Europa. Uiteraard zijn de fans in New York op de hand van Team USA. Dat gaat vaak gepaard met wangedrag richting de Europese topspelers.

Dinsdagochtend arriveerde masterskampioen Rory McIlroy voor de eerste trainingen op Bethpage Black. De Noord-Ierse topgolfer groette de aanwezige toeschouwers, maar kreeg daar een luid boegeroep voor terug.

Toen zijn teamgenoten verschenen op de baan bleven die geluiden aanhouden. McIlroy was niet verrast door de taferelen. "Het is onvermijdelijk", vertelde hij de aanwezige pers. De beledigingen gingen nog een stapje verder toen Spanjaard Jon Rahm in beeld kwam. "Hey Rahmbo, waar is de Ozempic", werd hem gevraagd naar het diabetesmedicijn dat helpt bij afvallen.