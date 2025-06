'Wat een bal zeg': Schotse golfer trakteert KLM Open op wéér een bizarre mijlpaal

De KLM Open was al voorzien van een hole-in-one en een nóg zeldzamere slag, maar werd zondag nogmaals getrakteerd op een hoogtepunt. Tussen de regen door op Eerste Pinksterdag kregen de Nederlandse golffans weer waar voor hun geld.

Golfer Ewen Ferguson heeft op het KLM Open in Badhoevedorp namelijk voor de tweede hole-in-one van het toernooi gezorgd. De 28-jarige Schot sloeg de bal zondag op hole 7 van golfbaan The International vanaf 175 meter in een keer in de hole. "Zijn tegenstanders staan erbij te kijken, zo van: 'Hè, Zit-ie er nou echt in? Heb jij dat gedaan?'", zei de commentator op Ziggo Sport bij de rake bal. "Wat een bal zeg", was hij onder de indruk.

Hole-in-one en nóg zeldzamere slag

De Australiër Jason Scrivener had vrijdag op hole 11 voor de eerste hole-in-one van het toernooi getekend. Niklas Lemke uit Zweden zorgde twee dagen geleden op hole 3 voor een nog zeldzamere prestatie door een albatros te slaan (drie onder par op één hole). Hij had slechts twee slagen nodig voor de par-5 van 485 meter lang. Het was pas de derde albatros op de Europese tour dit jaar.

Nederlander

Namens Nederland hoopt golfer Chris Huizinga op een goede zondag. "Ik zit in een positie waardoor ik gewoon weer agressief kan spelen. Als ik een heel lage ronde kan maken, wie weet wat het dan nog kan opleveren. Misschien doe ik dan nog mee om de overwinning." Huizing begint zondag met acht slagen achterstand op de Schotse koploper Connor Syme.

Wind

Huizing leek weinig last te hebben van de wind, die nog altijd stevig was. "Het viel vandaag ten opzichte van de vorige dagen wel mee", vond Huizing. "Het was een mooie wind. Het deed me denken aan Ierland, waar ik graag en vaak goed speel", aldus de golfer uit Soest.

Ruud Gullit

Voetballegende Ruud Gullit is de toernooidirecteur van het enige golftoernooi in Nederland. Hij mocht donderdag de eerste bal slaan van het toernooi en sprak daarna met Sportnieuws.nl over zijn zenuwen. Hij moest toegeven dat hij een stuk meer gespannen was dan voor menig van zijn voetbalwedstrijden.