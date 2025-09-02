Tiger Woods is één van de beste golfers aller tijden en een veelbesproken persoon in de wereld buiten de sport. De Amerikaan heeft golf in zijn bloed en dat DNA doorgegeven aan zoon Charlie. De zestienjarige komt al in de buurt van de recordstatistieken van zijn vader en eiste afgelopen weekend weer eens alle aandacht op met een sensationeel moment.

Charlie Woods sloeg op één van de bekendste banen van Amerika een hole-in-one, het perfecte schot in de golfsport. Het was niet eens zijn eerste keer dat hij dat hoogtepunt bereikte, want in december 2024 maakte hij zijn droom al waar door zijn eerste hole-in-one te slaan. Hij is met zijn tweede al aardig op weg om de tien hole-in-ones van zijn vader Tiger na te jagen. Maar de tweede was misschien wel mooier dan de eerste, gezien de locatie.

In de derde en laatste ronde van de Junior Players Championship op TPC Sawgrass pakte Woods Junior alle aandacht met zijn perfecte slag. Nu deed hij het zonder zijn vader en mentor aan zijn zijde, echt op eigen benen dus. Zijn reactie was koeltjes, want hij deelde alleen high fives uit aan zijn collega's op de baan. Later poseerde hij wel nog even met de vlag van de hole en het balletje wat dus in één keer in het gat was gevallen.

Gelijk met Nederlander

Het was een van de weinige hoogtepunten voor Woods tijdens het jeugdtoernooi. Hij eindigde op liefst 16 slagen van winnaar Miles Russell. De Nederlander Guus Lafeber kwam op de slotdag nog op gelijke hoogte met de zoon van Tiger Woods. Samen eindigden ze op plek 19 van het grote toernooi. De zoon van Woods kwalificeerde zich in juli voor de Amerikaanse Junior Amateur en werd negende in augustus tijdens Junior PGA. Hij plaatste zich niet voor de Junior Ryder Cup.

Veelbesproken Tiger Woods

De zestienjarige Woods heeft nog een lange weg te gaan om überhaupt in de buurt van zijn vader te komen. Tiger Woods won in zijn rijke carrière 82 PGA Tours, waarvan 15 Majors. De 49-jarige Amerikaan werd steenrijk en is al jaren een heuse celebrity in de VS. Dat komt ook door zijn veelbesproken privéleven. Zo werd hij meermaals betrapt op buitenechtelijke affaires tijdens zijn relatie met Elin Nordegren, waarvoor hij zijn excuses aanbood. Ook had hij een relatie met skilegende Lindsey Vonn en raakte hij in 2021 betrokken bij een zwaar auto-ongeluk.