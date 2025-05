Zoon (16) van golflegende Tiger Woods maakt veel indruk: 'Dit betekent zoveel voor mij'

De zoon van golflegende Tiger Woods heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. De 16-jarige Charlie treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt klaargestoomd voor het hoogste niveau. Hij heeft zichzelf al kunnen bewijzen.

Charlie heeft zijn eerste grote succes behaald op het Amerikaanse juniorencircuit. Hij won het Team TaylorMade Invitational in Florida en pakte zo zijn eerste titel in de American Junior Golf Association (AJGA), een circuit dat talenten klaarstoomt voor een loopbaan op het hoogste niveau.

Woods haalde het met drie slagen voorsprong op zijn grootste concurrenten. "Dit betekent zoveel voor mij", reageerde Woods Jr. "Ik kan nu zeggen dat ik een belangrijk toernooi heb gewonnen en daarbij heb bewezen dat ik onder grote druk kan presteren. Dit is een belangrijke stap in mijn ontwikkeling."

De AJGA Tour is bestemd voor toptalenten in het golf tussen 12 en 19 jaar. Tiger Woods nam er zelf aan deel in het begin van de jaren 90 en won toen acht titels op dertien toernooien. Voor Charlie Woods was het zijn vijfde deelname aan een AJGA-toernooi.

Dochter Sam

Tiger Woods (49) won in zijn carrière vijftien majors en geldt als een van de beste spelers uit de geschiedenis. Naast zoon Charlie heeft hij ook nog een dochter: Sam. Zij kiest voor een andere sport en blinkt uit op het voetbalveld. Ze is een sterke verdediger in haar team. Maar voor vader Woods is het het allerbelangrijkste dat zijn kinderen plezier hebben in hun sport.

Hij kreeg beide kinderen met zijn ex-vrouw Elin Nordegren, die hij meer dan 100 keer bedroog. De media schreven veel over de breuk en het gedrag van de golfer tijdens de relatie. Woods zou volgens de pers seksverslaafd zijn en zijn vrouw met wel 121 verschillende vrouwen bedrogen hebben.