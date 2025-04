Golficoon Tiger Woods bereikt nieuw dieptepunt na emotionele klap: 'Mijn hart kan het niet aan'

Golficoon Tiger Woods heeft een zware tijd achter de rug. Dat heeft geleid tot een dieptepunt in zijn carrière. De Amerikaan sprak zich emotioneel uit na zijn laatste toernooi.

Woods kampt met zowel fysieke als mentale problemen en is al een tijd niet in actie gekomen op de PGA Tour. Daardoor is hij nu naar zijn laagste ranking ooit gezakt. Hij staat nu op plek 1341 van de wereld.

Jongere partner (18) van oud-toptennisser Andre Agassi gaat uit haar dak: 'Hoe noemde je mij?' Oud-toptennisser Andre Agassi gaat zijn rentree maken in de topsport. Hij speelt komende week de US Open, maar niet in het tennis. De 8-voudig grandslamwinnaar speelt pickleball, de snelst groeiende sport van de Verenigde Staten. Dit zal hij doen met de 18-jarige Anna-Leigh Waters.

Emotionele klap

Hij kan nog verder gaan zakken als hij meer wedstrijden mist. Woods werd geopereerd aan zijn achillespees waardoor hij dit jaar nog geen officieel toernooi voor rankingpunten speelde. Hij zou in februari deelnemen aan Genesis Invitational, maar toen meldde hij zich af wegens de dood van zijn moeder.

Het verlies valt hem nog steeds erg zwaar. Dat vertelde hij na zijn eigen golftoernooi TGL, in samenwerking met Rory McIlroy en TMRW Sports. Hij vertelde dat hij zijn carrière nog voort wil zetten op het hoogste niveau, maar dat hij eerst mentaal sterker moet worden.

Dit is Tiger Woods: van golficoon en miljardair tot zwaar auto-ongeluk en vreemdgaan met 121 vrouwen Hij is een van de grootste Amerikaanse sporters uit de geschiedenis: golfer Tiger Woods (48). De man die als eerste sporter miljardair werd, maar buiten de golfbaan ook naam maakte als vreemdganger. Neem in dit artikel een kijkje in het leven van Tiger Woods, die deze week zijn nieuwste verovering op liefdesgebied onthulde.

'Mijn hart kan het niet aan om te trainen'

"Dit is de derde keer dat ik een golfclub aanraak sinds het overlijden van mijn moeder", aldus Woods. "Mijn hart kan het nu niet aan om te trainen. Ik heb wel veel andere dingen geprobeerd te doen en ben wel betrokken bij de tour. Als ik me beter voel ga ik naar het programma kijken."

Jongere vriendin (24) snoert legendarische trainer (73) de mond: 'Gaan we het niet over hebben' De legendarische American football-trainer Bill Belichick heeft een opmerkelijk interview gegeven. De 73-jarige Amerikaan verbaasde de sportwereld door met een bijna vijftig jaar jongere vriendin op de rode loper te verschijnen. Vriendin Jordon Hudson (24) wil maar weinig kwijt over de relatie.

Liefde

Woods is inmiddels wel weer gelukkig in de liefde. Hij werd samen gespot met Vanessa Trump, de ex-vrouw van de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr. De 49-jarige heeft al een bewogen liefdesleven achter de rug. Zijn laatste lange relatie, met Erica Herman liep in 2023 stuk.

Sportlegende Tiger Woods is weer verliefd: dit zijn alle liefdespartners van de 'seksverslaafde' topgolfer Tiger Woods deelde deze week mooi nieuws: hij heeft een nieuwe partner De topgolfer is verliefd op Vanessa Trump, de ex-vrouw van de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr. Het is het zoveelste hoofdstuk in het bijzonder turbulente liefdesleven van het sporticoon.

De golfer was ook lang getrouwd met het Zweedse model Elin Nordegren. Ze kregen samen twee kinderen. De relatie klapte echter door opzienbarende onthullingen over Woods. Hij zou zijn vreemdgegaan met 121 vrouwen en kampen met een seksverslaving. Daarvoor liet hij zich behandelen, maar het huwelijk met Nordegren bleek niet meer te redden.