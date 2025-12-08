De WK-kraker tussen Nederland en Frankrijk houdt de gemoederen in de handbalwereld flink bezig. Hoewel beide landen al zeker zijn van de kwartfinales staat er maandagavond in Rotterdam wel degelijk nog wat op het spel. Een nederlaag zou voor Oranje weleens gunstiger kunnen uitpakken dan een zege, maar hoe realistisch is dat?

Frankrijk is de huidige wereldkampioen en de verliezende finalist van de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs. Sowieso een loodzware kluif dus voor de ploeg van de afscheidnemende Estavana Polman en Lois Abbingh. “Frankrijk is gewoon zo ongelooflijk goed", stelt voormalig tophockeyster Naomi van As. "Die hebben een aantal gigantische vrouwen in dat team, die zijn heel sterk en snel."

"De uitslag maakt in die zin niet uit, omdat Oranje al door is naar de kwartfinale", gaat de tweevoudig olympisch kampioen verder in de Sportnieuws.nl-podcast. "Maar er is natuurlijk een addertje onder het gras. Want als Nederland wint van Frankrijk, dan spelen ze een eventuele kwartfinale waarschijnlijk tegen Noorwegen."

Monsterzeges

Hoog snapt het probleem: “En Noorwegen heeft tot nu toe alles met monsterzeges gewonnen.” Van As: “De vraag is dus of ze willen winnen. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen dat je moet verliezen om Noorwegen te ontlopen in de halve finale. Maar aan de andere kant: als je wereldkampioen wil worden, moet je iedereen kunnen winnen.”

Hoog: “Je gaat natuurlijk niet expres van Frankrijk verliezen. Dat kan niet. Dat zit niet in je.” Van As: “Het is vragen om blessures, als je in gaat houden.” Hoog: “Ik begrijp dat als je in de laatste paar minuten net achter staat, je misschien niet vol op de aanval gaat. Dan laat je het lekker zo. Maar je kan niet de hele wedstrijd inhouden, dat gaat gewoon niet.”

De Nederlandse vrouwen zijn uitstekend begonnen aan het WK en wonnen de eerste vijf wedstrijd van het toernooi dat in Nederland en Duitsland wordt afgewerkt. Van As: “En ze zitten nu ook best wel in een lekkere flow. Dit wil je vasthouden, je wil steeds beter worden. Groeien in het toernooi, dat deden wij ook altijd.”

Hoog: “Wat wij af en toe wel deden in een poulewedstrijd die er niet meer toe deed, dat we bijvoorbeeld de tweede keepsters een wedstrijd lieten spelen. Dan had zij ook op een groot toernooi gekeept en zou ze een medaille krijgen. Of dat je iemand die last heeft van een blessure een beetje rust geeft. Dat zou natuurlijk kunnen.”

'Dat wil je niet uitstralen'

“Maar je gaat niet een wedstrijd in met het idee dat je hem gaat verliezen. Wat is dat ook voor boodschap richting Noorwegen? Als je die dan tegen komt, denken ze dat het appeltje-eitje wordt omdat je zo bang bent voor ze. Die boodschap wil je ook niet uitstralen, zeker in eigen huis. En je komt Noorwegen toch wel tegen, is het niet in de halve finale, dan wel in de finale.”

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag de afgelopen sportweek speciaal voor Sportnieuws.nl. Deze week nemen de ex-tophockeysters onder meer het gedoe rond Jutta Leerdam onder de loep. Ook bespreken ze natuurlijk de ontknoping van de Formule én het voor Oranje zo succesvolle WK handbal. Beluister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.