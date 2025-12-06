Tophandbalster Estavana Polman heeft zaterdagavond met Oranje de kwartfinale van het WK veiliggesteld. Na de overtuigende zege op Polen barstte een groot feest los in Rotterdam Ahoy. Haar dochter Jesslynn was er ook bij. "Dat ik dit nog mee mag maken."

Polman verschijnt na afloop samen met de 8-jarige Jesslynn voor de camera van Viaplay. "Het is geweldig. Als je om je heen kijkt... Wat er nu gebeurt hier, is echt bijzonder", zegt ze na de 22-33-zege op Polen. "Dat ik dit nog mee mag maken. Het is toch echt wel een beetje ontroerend"

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Voor Polman is het de vijfde kwartfinale op een WK en het zal ook haar laatste zijn. Na het eindtoernooi stopt ze als international. Het bereiken van de knock-outfase was het grote doel van de ploeg van bondscoach Henrik Signell. "Ja we zijn nu geplaatst. We krijgen nog Frankrijk dan gaan we volle bak." Maandag wordt er nog een wedstrijd in de hoofdfase gespeeld tegen de regerend wereldkampioen en topfavoriet."

"En dan door naar die kwartfinale, waar we het van tevoren allemaal over gehad hebben. Nu is het wel weer echt uitgekomen. Wéér kwartfinale en we zijn er klaar voor", aldus de 33-jarige Polman vol vertrouwen. "Het gaat gewoon lekker, we zitten er lekker in."

Feest met gezin

Na het interview gaat ze snel weer terug naar de feestvreugde in Ahoy. Trotse dochter Jesslynn heeft ook nog wel zin in een feestje. Vorige week was ze er nog niet bij om haar moeder in actie te zien. Ze bleef met 'bonusvader' Rafael van der Vaart in Boekarest, want ze moest daar gewoon naar school.

Inmiddels zijn ze samen naar Nederland gereisd en genieten ze van de feestvreugde rondom het WK in Nederland. "Super leuk. Ik ben super trots en zie ook dat ze geniet", zegt de oud-voetballer tegen Sportnieuws.nl over zijn vriendin. "En die meiden... Ik heb echt het gevoel: dit is hun toernooi."

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.

Reageer en praat mee!