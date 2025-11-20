Tophandbalsters Estavana Polman en Lois Abbingh kondigden vlak voor het WK in eigen land hun afscheid aan van het nationale team. Het eindtoernooi zal hun laatste kunstje worden in Oranje. Voor bondscoach Henrik Signell kwam het besluit niet onverwacht. "Ik heb niet geprobeerd om ze over te halen..."

Signell sprak met Sportnieuws.nl over het afscheid van Polman en Abbingh. Het nieuws zorgde niet voor een schok in het team. "Ik denk dat het geen verrassing was voor de speelsters. We wisten dat dit eraan zat te komen", aldus de Zweed.

Focus op toernooi

"Ik vond het een goed idee om het op voorhand aan het team en aan Nederlandse fans te vertellen. Dan kunnen ze nu focussen op wat nodig is tijdens het toernooi." De twee routiniers kondigden hun besluit samen aan in een video op Instagram. Ze zullen na het WK afzwaaien.

Signell is vol lof over de ervaren krachten, hoewel hij Polman niet opnam in de selectie voor het afgelopen EK. "Ze zijn heel belangrijk geweest voor het succes in de afgelopen jaren. Maar ook in het handbal wereldwijd in het algemeen", zegt hij. "Het zijn twee speelsters die op het hoogste niveau hebben gespeeld voor vele jaren. Heel veel jonge spelers hebben geprobeerd om dingen die zij doen te kopiëren. Sommige van hen zullen waarschijnlijk ook spelen dit WK."

Abbingh (231 interlands) en Polman (197 interlands) stonden aan de opmars van Nederland in het internationale handbal. Ze hebben goud (2019), zilver (2015) én brons (2017) gewonnen op een WK. Bij de wereldtitel in Japan maakte Abbingh de winnende treffer in de finale tegen Spanje, terwijl Polman speelster van het toernooi werd.

Respect

Signell sprak al over het besluit met Polman en Abbingh voordat zij het wereldkundig maakten. "Ze hebben het me verteld. Ik heb niet geprobeerd om ze over te halen... Ze zijn zo ervaren en slim. Het is hun beslissing. Daar heb ik respect voor."

Geen risico

Abbingh was donderdag niet aanwezig bij de training van Oranje en moest naar de fysio. "Niks om je zorgen om te maken", stelt Signell gerust. "Het is iets kleins en we willen geen risico nemen. Ze komen uit een intens seizoen, met veel reizen en veel wedstrijden. We willen zeker weten dat ze fit zijn en klaar om te spelen bij de start van het WK."

WK handbal

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 26 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase op tegen Egypte en Oostenrijk.

