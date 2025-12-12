Henrik Signell speelt vrijdagavond met met de Nederlandse handbalvrouwen de halve finale van het WK tegen Noorwegen. Daarvoor won Oranje in de kwartfinale van Hongarije en de laatste groepswedstrijd van Frankrijk. Er gingen geruchten dat de Fransen die wedstrijd expres hadden verloren, maar met die berichten rekent Signell nu af.

Het gaat hierbij om de laatste groepswedstrijd voor het knock-outprogramma van het WK. Frankrijk en Nederland waren allebei al geplaatst voor deze fase en daarom stond de groepswinst op het spel tijdens die wedstrijd. Ook was voor het duel al duidelijk tegen wie de winnaar en verliezer zouden gaan spelen. De winnaar van Frankrijk - Nederland zou uitkomen tegen Hongarije, de verliezer tegen Denemarken. De verliezer van de laatste groepswedstrijd zou echter favoriet Noorwegen ontlopen tot de finale. In Noorwegen denkt men daarom dat er een luchtje zit aan het verlies van Frankrijk tegen Nederland.

'Zeker niet het geval'

De Nederlandse bondscoach Signell helpt in gesprek met het Noorse Dagbladet al die geruchten uit de wereld. "Ik was er voor tijdens en na de wedstrijd bij en ik kan zeggen dat ze echt wilden winnen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat Frankrijk er alles aan heeft gedaan om te winnen. Ik focus me daar verder niet meer op. Misschien werden ze in het begin van de wedstrijd verrast door ons en onderschatten ze ons. We weten dat we iedereen kunnen verslaan", is Signell zéér stellig tegenover het Noorse medium.

Halve finale

Nederland en Frankrijk wonnen allebei hun kwartfinale, waardoor beide landen in de halve finale staan. Nederland speelt daarin dus tegen Noorwegen, groot handballand en favoriet voor de eindzege van het WK. De Fransen nemen het op tegen Duitsland. In Noorwegen is men op de hoede voor het gevaar dat Nederland kan brengen mede door het thuisvoordeel. De Nederlandse fans hebben al bewezen Oranje hard naar voren te kunnen schreeuwen en dat zullen ze ook vrijdagavond weer proberen. Dan speelt Oranje om 20:45 uur de halve finale in Ahoy Rotterdam.

