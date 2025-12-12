De ontknoping van het WK handbal is aanstaande. Frankrijk en Duitsland strijden vrijdagavond om een plek in de finale en dat doen later op de avond ook Nederland en Noorwegen in een onderling duel. Oranje verloor dit WK nog geen enkele wedstrijd. Eén zege maakte heel veel indruk, maar zorgde direct ook voor een groot schrikmoment bij de tegenstander.

In het laatste groepsduel won Nederland namelijk op knappe wijze van Frankrijk, dat met 26-23 klop kreeg. De zege maakte veel los in de handbalwereld en liet zien dat Nederland écht kan strijden om de medailles. Bij de Fransen was de toon vanzelfsprekend anders.

Franse koppen bij elkaar

De dynamiek veranderde namelijk na het verloren duel bij de Fransen. Na de nederlaag tegen Oranje werden volgens L'Équipe de koppen bij elkaar gestoken en een goed gesprek gevoerd. Dat had in tegen Denemarken in de kwartfinale meteen het gewenste resultaat. "De metamorfose van de Franse vrouwen in de kwartfinale kwam tot stand na een lang overleg tussen de speelsters, de dag na de nederlaag tegen Nederland."

Het Franse medium zag dat de schrik er in zat na de 'zorgwekkende' verliespartij tegen Oranje. De dag daarna werd er een grote bijeenkomst georganiseerd om de koppen weer bij elkaar te steken. Dat lukte tegen de Denen. "De volgende dag zorgden ze voor een verbluffende verrassing door Denemarken te verslaan, waarmee ze zich plaatsten voor de halve finale tegen Duitsland."

'Als we verliezen...'

En dus lonkt voor Frankrijk ondanks het verlies tegen Oranje de finale. De Fransen zijn plots weer vol vertrouwen, zo blijkt uit de woorden van aanvoerster Tamara Horacek tegenover RMC Sport. "Als we verliezen terwijl we op zo'n manier spelen, betekent dat dat onze tegenstanders echt uitzonderlijk waren."

Geruchten over nederlaag Frankrijk

Overigens was er om het duel tussen Nederland en Frankrijk een hoop te doen. Vanuit het Noorwegen klonken er geluiden dat de Fransen het niet zo erg vonden om te verliezen, omdat ze dan Noorwegen niet in de halve finale konden treffen, maar pas in de finale van zondag. Dat bereikte uiteraard ook het Nederlandse kamp, maar daar was de reactie duidelijk.

Deze vrijdag weten we wie de finalisten van het WK worden. Eerst spelen Frankrijk en Duitsland (18.45 uur) tegen elkaar, later op de avond (20.45) is het tijd voor Nederland - Noorwegen. De winnaars spelen in de finale om het goud, de verliezers nemen het dezelfde zondag tegen elkaar op voor het brons.

