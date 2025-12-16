Tophandbalsters Estavana Polman en Lois Abbingh hebben een bijzonder WK achter de rug. Ze namen in eigen land afscheid van de nationale ploeg na een vierde plek op het eindtoernooi. Vervolgens waren ze te gast bij Vandaag Inside. Waar ze een boekje open deden over de inkomsten in de sport.

De carrière van Polman en Abbingh zit erop bij Oranje. Maar de topspeelsters zijn nog wel actief bij hun club. Polman speelt bij Rapid Boekarest en Abbingh dient haar contract uit bij Borussia Dortmund, waar ze deze zomer een punt achter haar loopbaan zet. De twee hebben het handbal in Nederland op de kaart gezet en groeiden uit tot boegbeelden van de sport. Daarvoor worden ze ook beloond met een mooi salaris.

Wat verdient een handbalster?

René van der Gijp stelt in Vandaag Inside de prangende vraag: wat verdient de beste handbalster? Abbingh kijkt meteen naar Polman. "Nou, de beste handbalster... Misschien 20.000 euro netto per maand", onthult zij. "Zo", klinkt het verbaasd aan tafel. De schok is nog groter als ze horen wat een mannelijke handballer verdient.

"Dat is wel wat meer. Ongeveer 40.000?", vraagt Polman zich hardop af. "Nee, ik denk bij dat je bij Paris Saint-Germain toch wel tot 80.000 euro komt", zegt Abbingh. Opnieuw klinken er geschokte geluiden in de studio. "Dan had ik beter handballer kunnen worden dan bij Veendam kunnen voetballen", reageert Johan Derksen.

Nieuw project

Abbingh en Polman zijn samen ook al druk bezig met een project voor de toekomst. Ze willen jonge talenten helpen als een soort zaakwaarnemer. . "We gaan speelsters begeleiden, jonge talenten. Dat is iets wat wij nooit hebben gehad. Dus we gaan het straks opstarten", vertelde Polman in het programma.

Derksen vindt dat ook een goed idee. "Handbal is een internationale sport, met transfers naar alle landen in Europa. Dan krijg je hetzelfde als met voetbalmakelaars", zegt hij. "Ja, iets minder geld", reageert Polman.