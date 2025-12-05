De Duitse handbalsters zijn op het WK helemaal los. Voor eigen publiek in Dortmund boekte de ploeg haar meest overtuigende zege van het toernooi en verzekerde zich daarmee vroegtijdig van een plek in de kwartfinales. Tegen Montenegro werd het een demonstratie van jewelste, waarbij één naam eruit sprong: keepster Katharina Filter.

Duitsland schoot werkelijk uit de startblokken. Na vijftien minuten had de ploeg al een riante 9-0 voorsprong te pakken. De aanval liep soepel, de verdediging stond als een huis en Montenegro, toch de bronzenmedaillewinnaar van het EK 2022, had geen idee wat hen overkwam. Pas net voor het eerste kwartier viel de eerste treffer van de tegenstander, waarna Montenegro langzaam mee ging scoren met als ruststand: 16-6.

Keepster is van een andere planeet

De absolute uitblinker was Katharina Filter, die een wedstrijd keepte die direct WK-waardig de boeken ingaat. Ze stopte een strafworp, verrichtte meerdere wereldreddingen. Waaronder een ongelooflijke reflex na een lob, waarbij ze om haar as draaide en de bal tussen haar benen door van de lijn tikte. Bovendien scoorde ze óók nog eens drie keer in het verlaten doel van Montenegro. Een Duitse commentator vatte het samen: "Filter redt alsof ze van een andere planeet komt."

Met een keepster in topvorm kon Duitsland vrijuit aanvallen. Nina Engel (6 goals) en Antje Döll (5) leidden de productie, terwijl de bijna 10.000 fans in de Westfalenhalle elke treffer vierden alsof het er één voor de geschiedenisboeken was. In de slotfase kreeg Filter een welverdiende publiekswissel, waarna Sarah Wachter meteen indruk maakte met enkele sterke reddingen.

'Nog nooit meegemaakt'

Door de vijfde zege op rij is Duitsland al zeker van de kwartfinales. Coach Markus Gaugisch blijft echter scherp. "De openingsfase was intens. Niets bindt een team zo sterk als overwinningen. Tegen Spanje geven we geen duimbreed toe", klinkt hij tegenover Bild.

Na afloop was vrouw van de wedstrijd Filter zichtbaar emotioneel. "Ik ben ongelooflijk trots op dit team. We hebben vanaf de eerste seconde gevochten. En drie goals? Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik ben best trots op mezelf." Duitsland mag blijven dromen: dit thuis-WK begint serieuze vormen aan te nemen.

Nederland volgt Duits voorbeeld

Net als Duitsland maakt ook Nederland grote indruk op het WK. In een kolkend Rotterdam Ahoy opende Oranje de hoofdfase met een overtuigende 39-21 zege op Tunesië. De ploeg van Henrik Signell vloog uit de startblokken, liep al vroeg weg en gaf de marge nooit meer uit handen. De overwinning paste naadloos in het rijtje van dominante zegepartijen in de groepsfase, waarmee Oranje zich stevig tussen de topfavorieten heeft genesteld.

Dankzij die nieuwe monsterscore staat Nederland nu op acht punten en ligt plaatsing voor de kwartfinales volledig binnen handbereik. Met de duels tegen Polen en Frankrijk in het vooruitzicht wordt opnieuw een uitzinnig Ahoy verwacht. Waar Duitsland in Dortmund schittert, bouwt Oranje in Rotterdam aan een even overtuigend WK-verhaal én beide landen lijken precies op het juiste moment naar hun topvorm toe te groeien.