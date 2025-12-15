Een dag na de finale van het WK handbal is het team van het toernooi bekendgemaakt. Daarin is ruimte voor één Nederlandse speelster. Finalisten Duitsland en Noorwegen leveren ieder drie spelers af.

Dione Housheer heeft een plek in het sterrenteam verdiend als beste rechtsback. Zij werd gedeeld topscorer van het Nederlandse team met Bo van Wetering. Beide vrouwen scoorden 44 keer. Angela Malestein (35), Romée Maarschalkerweerd (25) en Zoë Sprengers (22) waren ook goed voor de nodige treffers. Housheer was overigens ook goed voor 41 assists, waarmee ze de echte MVP werd. Slechts één handbalster gaf er nog meer (44, Léna Grandveau uit Frankrijk).

Rechtsbuiten in het beste team van het WK is Emilie Hovden (Noorwegen), de linkerkant wordt ingevuld door twee Duitse handbalsters. Emily Vogel staat linksachter, Antje Döll is de linksvoor. Bruna De Paula uit Brazilië is de beste verdediger, Sarah Bouktit (Frankrijk) de beste middenvelder en de Noorse Katrine Lunde de beste keeper.

MVP-titel opnieuw naar Henny Reistad

De prijs voor MVP ging naar Henny Reistad, die goed was voor 55 treffers op het WK in Nederland en Duitsland. De Noorse tophandbalster kreeg die prijs ook al op het WK 2023. De 26-jarige goalgetter won het WK voor de tweede keer. Zij is met Noorwegen ook de regerend olympisch kampioene. Reistad scoorde op dit WK maar één keer vaker dan Lorena Aidé Tellez Delgado uit Cuba, die er twee wedstrijden minder voor nodig had om op dat aantal te komen.

Reistad kwam qua goals en assists op een totaal uit van 83. Slechts één iemand deed dat beter: onze eigen Housheer (85).

Na de verloren finale werd er nog één Duitse in het zonnetje gezet. Viola Leuchter werd verkozen tot beste jonge speelster van het toernooi.