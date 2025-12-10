Nederland won woensdagavond met 28-23 van Hongarije op het WK handbal en heeft zo de halve finale van het toernooi bereikt. Dione Housheer is na afloop van het intense duel ontzettend trots. "Ja, dan is het een lekker potje."

"Echt fantastisch", zegt Housheer tegen Sportnieuws.nl na het bereiken van de halve finale. "Ik ben echt super trots op iedereen dat we gewoon die kwartfinale een keertje doorkomen." De laatste keer dat dat gebeurde op een eindtoernooi was bij het WK in 2019. Daar pakte Nederland de titel.

"Ja en dan zo'n pot spelen is echt heel goed", vervolgt ze over de zege op Hongarije. "Ik ben onwijs trots." Oranje moest knokken voor de overwinning en er vielen zelfs twee rode kaarten in de wedstrijd. Bij Nederland werd Kelly Dulfer van het veld gestuurd, bij de tegenstander Katrin Klujber.

'Echt een gevecht'

"Het was echt een gevecht", aldus de 26-jarige. Het publiek in Rotterdam Ahoy gaf de ploeg van bondscoach Henrik Signell nog een extra zetje om alles te geven. "De sfeer in de hal was vandaag echt fantastich. Dat gaf ons super veel energie. Dan staan we echt te buffelen in die dekking, staan we super sterk. En aanvallend doen we ook goede dingen. Ja, dan is het een lekker potje."

Bekende tegenstanders

Housheer speelt zelf in Hongarije bij Győri ETO KC. Ze kwam dus veel bekenden tegen in het duel, waaronder de keepster van de tegenstander. "Dan blijft het een mentaal spelletje van: wie kent wie het best? Dat was vandaag in ons voordeel."

Toch leek die kennis ook een keer nadelig uit te pakken voor Housheer, toen ze oog in oog stond met keepster Zsófi Szemerey voor een penalty, die werd gehouden. "Toch iets te veel geoefend op de training, denk ik. Ja, die pakte ze mooi eruit", zegt de Nederlandse. "Gelukkig was het niet cruciaal voor de winst."

