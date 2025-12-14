Ze was opnieuw de grote plaaggeest voor Oranje. Henny Reistad leidde Noorwegen met tien doelpunten langs de Nederlandse handbalsters in de WK-halve finale en maakte daarmee diepe indruk. Na afloop ging het in een kolkend Ahoy niet alleen over de pijnlijke nederlaag van Oranje, maar ook over de stortvloed aan lof en een opvallende vergelijking rond de Noorse ster.

Nederland kreeg in Rotterdam geen enkele grip op Reistad. De Noorse opbouwster was aanvallend overal te vinden en groeide uit tot de beslissende factor in het duel. Wat Oranje ook probeerde, de verdediging kreeg haar niet onder controle en zag Noorwegen aan haar hand steeds verder uitlopen.

'Ik neem die opmerking niet serieus'

De dominante manier waarop Reistad speelde, leidde na afloop tot opvallende vergelijkingen. Een buitenlandse commentator ging zelfs zo ver om te suggereren dat de Noorse het ook bij de mannen zou kunnen redden. "En nu weten we hoe de Noorse handbalmeesters ooit Denemarken kunnen verslaan. Zet Sagosen op de bank en breng Henny erin. Zij kan alles!" De uitspraak ging snel rond in de handbalwereld en zorgde voor de nodige reacties.

De hoofdrolspeelster zelf wilde daar weinig van weten. "Ik neem die opmerking niet serieus", reageerde Reistad lachend na afloop. De suggestie dat zij het herenhandbal zou aankunnen, wees ze resoluut van de hand. "Absoluut niet. Dat had er fysiek lelijk uit kunnen zien", temperde ze de discussie direct.

Lof van Deense bondscoach

De lof bleef intussen binnenstromen. Zelfs de Deense bondscoach Nikolaj Jacobsen, zelf meervoudig wereldkampioen, stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken in een reactie aan Dagbladet. "Ik ben diep onder de indruk van haar vermogen om zichzelf en haar teamgenoten in positie te brengen. Er zijn maar weinig spelers die haar kunnen stoppen, Denemarken weet dat maar al te goed", stelde Jacobsen.

Volgens hem zegt het alles over haar klasse dat ze met meerdere Oranje-verdedigers op zich alsnog tot een schot kan komen. "Ze heeft vier Nederlanders op haar rug, maar schiet de bal toch nog tegen de lat."

'Volkomen gestoord'

Ook binnen het Noorse kamp klonk bewondering. Teamgenoot Thale Rushfeldt Deila omschreef Reistad met een brede glimlach als 'volkomen gestoord', doelend op haar spelinzicht, kracht en lef. Routinier Nora Mørk nuanceerde de vergelijking met het herenhandbal, maar benadrukte tegelijk dat Reistad kwaliteiten bezit die maar weinig speelsters hebben.

Oranje buigt voor Reistad

Voor Nederland blijft de conclusie pijnlijk duidelijk. Oranje wist vooraf waar het gevaar zat, maar slaagde er geen moment in Reistad echt af te stoppen. Terwijl Noorwegen zich opmaakt voor de WK-finale tegen Duitsland, moet Nederland zich herpakken voor de strijd om het brons — met Reistad als onbetwist middelpunt van de halve finale.

