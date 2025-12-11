Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander wonnen de Nederlandse handbalsters woensdag in de kwartfinale van het WK van Hongarije. Bij de tegenstander van Oranje liepen de emoties tijdens en na de wedstrijd hoog op. Daar hebben ze nu spijt van. "We deden domme dingen die we niet hadden moeten doen."

Na een 28-23 overwinning op Hongarije gaat Nederland zich opmaken voor een clash in de halve finale tegen Noorwegen. Oranje wist vooral met snelle turnovers de Hongaren te verslaan in de kwartfinale. Daarom wordt er ook volop gebaald aan Hongaarse zijde. Zij hadden het gevoel dat er veel meer in zat tegen Nederland.

'Iedereen huilt'

Zo verklaarde de Hongaarse speelster Petra Tóvizi tegenover M4 Sport dat haar ploeg te veel meeging in de emotie van de wedstrijd. "We waren meer bezig met zaken buiten handbal dan we hadden moeten doen. Van daaruit creëerden ze (Nederland, red) een voordeel waaruit het erg moeilijk werd om terug te klimmen."

Hongarije ziek van verlies

Ook Kinga Janurik baalt enorm van het verlies tegen Nederland. Ze legt uit dat heel haar ploeg er ziek van is. "Het is moeilijk om nu iets te zeggen, iedereen huilt. We hebben de hele tijd gevochten, wie er ook binnen de lijnen kwam. Ik ben erg trots op het team en het spijt me dat we niet in de top vier zijn gekomen, want dat hadden we verdiend."

De Hongaarse speelster baalt van hoe de wedstrijd afliep, zo kreeg een emotionele teamgenoot van haar een rode kaart. "We deden domme dingen aan het einde die we niet hadden moeten doen." Hierop doelt Janurik vooral op commentaar leveren op de scheidsrechters. "Je moet nooit met externe zaken meegaan zoals het thuispubliek en de scheidsrechters."

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Vervolg WK handbal

Nederland gaat het vrijdagavond opnemen in de halve eindstrijd van het WK tegen titelfavoriet Noorwegen. De wedstrijd begint om 20.45 uur in Ahoy Rotterdam en is live te zien via het open kanaal van ViaPlay. De andere halve finale wordt eerder gespeeld tussen Duitsland en Frankrijk.

Bekijk de reactie van de Nederlandse handbalsters na de overwinning op Hongarije hieronder