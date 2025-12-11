Alle ogen zijn tijdens het WK handbal gericht op de Nederlandse vrouwen, maar ook de Duitsers zijn bezig aan een bijzonder toernooi. Zij organiseren samen met 'ons' het wereldkampioenschap en wisten deze week eveneens een plek in de halve finale te bemachtigen. Dat leverde tijdens en na afloop zeer emotionele beelden op.

Woensdag schreven de Duitsers geschiedenis door Brazilië te verslaan en zich voor het eerst in 17 jaar weer te kwalificieren voor de laatste vier van een groot toernooi. Dat deed het land in een uitverkochte zaal in Dortmund. Een emotionele zege dus, vooral voor één speelster.

Huilende speelster

De 27-jarige Emily Vogel barstte nog voordat het laatste fluitsignaal klonk al in tranen uit. Ze was haar emoties niet de baas en liet onder toeziend oog van meer dan 10.000 fans de tranen de vrije loop. Na afloop werd duidelijk waarom ze zo emotioneel was.

Een ploeggenote zag dat Vogel het moeilijk had, zo vertelde Vogel - met nog steeds tranen in de ogen - aan Bild. "Ik stond al met tranen in de ogen op de veld toen Alina Grijseels naar mij keek. Ze zag dat ik mijn tranen probeerde in te houden, omdat we zo verdomd lang op dit succes hebben gewacht. We wilden dit podium eindelijk gebruiken om te schitteren, om te laten zien waartoe we in staat zijn."

Heftige periode als handbalster

Dat lukte de Duitse ploeg lange tijd niet en ook dat maakte Vogel van dichtbij mee. Een jaar geleden stelde Duitsland flink teleur op de Olympische Spelen en tijdens het EK. Vogel was op dat moment aanvoerder, maar werd geslachtofferd door de bondscoach en moest maanden wachten op een nieuwe kans. "Het bereiken van de halve finale voelt voor mij al als goud. Alles wat nu nog komt is bonus, Maar als je er zo dichtbij bent, wil je de hele weg bewandelen."

Het toernooi is voor de emotionele handbalster hoe dan ook al geslaagd. "Het voelt ongelooflijk goed om het dameshandbal in Duitsland terug te brengen naar waar het thuishoort."

Halve finales op WK handbal

Vrijdag wordt duidelijk of het sprookje een nieuw vervolg krijgt. Duitsland speelt om 17.45 uur tegen Frankrijk in de halve finale. Later op de avond is het de beurt aan mede-organisator Nederland, dat het angstgegner Noorwegen treft. Zondag wordt het toernooi afgesloten met de troostfinale (14.30 uur) en uiteraard de grote finale om 17.30 uur.

