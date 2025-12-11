De Nederlandse handbalsters zorgden voor een vreugde-explosie door Hongarije in de kwartfinales van het WK in eigen land te verslaan. In een uitverkocht Ahoy, met koning Willem-Alexander op de tribune, werd met 28-23 gewonnen. Alleen maar lachende gezichten bij Oranje, maar in het Hongaarse kamp smaakten de druiven zuur. Met name bij aanvoerster Katrin Klujber.

Zij werd in de 39e minuut uit het veld gestuurd. Klujber haalde op onfortuinlijke wijze de doorgebroken Bo van Wetering neer. De officials waren onverbiddelijk en toonden haar de rode kaart. Angela Malestein scoorde de daaropvolgende 7-meterworp en maakte er 18-13 van in het voordeel van Nederland. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Ongeloof bij huilende Klujber

Na afloop stormde Klujber in tranen voorbij de pers in Rotterdam Ahoy. Even later kwam ze toch terug om haar hart te luchten. "Ik voelde me echt rot, vooral na de rode kaart", erkende de aanvoerster van de Hongaarse ploeg tegenover M4 Sport. "Er was overduidelijk geen opzet in het spel, ik kon mezelf niet inhouden. Maar met normale scheidsrechters kijken ze achteraf vaak naar zulke situaties."

Klujber had het idee dat de arbitrage haar en de Hongaarse ploeg zocht zocht. "Ik heb niet geprotesteerd, want dat zou onnodig zijn geweest. Er was absoluut geen opzet in het spel, zo hebben ze me beoordeeld", vertelde de speelster, die niet wist wat ze anders moest doen in deze situatie.

Trots overheerst

Luttele minuten na de uitschakeling overheerste bij Klujber de teleurstelling. Maar al snel wist ze dat om te zetten. "We hebben een aantal mooie dingen laten zien, maar we zijn erg teleurgesteld dat we ons doel niet hebben bereikt. Over het algemeen ben ik trots op de meiden."

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Hongarije werd in 1965 voor het laatst (en eerst) wereldkampioen handbal. Ze hebben ook vier zilveren en vier bronzen medailles op zak. Het laatste eremetaal dateert echter al van 2005. Over twee jaar is het WK in eigen land. Klujber wil dat de Hongaarse handbalsters de teleurstelling snel van zich afspoelen. "Ik hoop dat we het in de nabije toekomst kunnen vergeten, verder kunnen gaan en er niet bij blijven stilstaan."

Nederland naar halve finale

Waar de Hongaren op een zevende plek eindigden, lonkt voor thuisland Nederland een medaille. Met een plek in de halve finale zijn ze minimaal verzekerd van een strijd om het brons. Vrijdagavond wacht de loodzware taak tegen topfavoriet Noorwegen, dat vier keer wereldkampioen werd.

Bekijk de reactie van de Nederlandse handbalsters na de overwinning op Hongarije hieronder

Beluister Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.